Thiếu nữ gây trọng tội với nam thanh niên sau tiệc rượu đầu xuân

Thanh HóaTàn cuộc rượu, Phạm Linh Duyên và 4 thanh niên trong làng đi xe máy tìm gặp đối thủ, truy đuổi đến cánh rừng vắng rồi tấn công khiến một người mất mạng.

Ngày 28/2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá bắt Duyên, 20 tuổi và Lê Anh Khoa, Bùi Minh Hào, Trần Văn Khởi, Lê Mạnh Hải, 18-22 tuổi, đều ở xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa để điều tra hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng.

Phạm Linh Duyên (giữa) và 4 đồng phạm. Ảnh: Lam Sơn

Trưa 26/2, nhóm 5 nghi can nói trên đến xã Văn Phú rồi sang xã Linh Sơn dự tiệc liên hoan đầu năm. Khoảng 19h cùng ngày, trên đường về đến ngã ba đường vào thôn Oi, xã Linh Sơn, cả nhóm gặp anh Lê, 18 tuổi và một người bạn quê xã Giao An đang đi xe máy ở chiều ngược lại.

Do có mâu thuẫn từ trước với Lê, Bùi Minh Hào hô hoán cả nhóm quay lại đuổi đánh đối thủ. Khi đến đường liên thôn thuộc địa phận thôn Oi, xung quanh là rừng keo rậm rạp, không có nhà dân, nhóm Hào chặn được xe của anh Lê.

Cả bọn lao vào đấm đá, dùng mũ bảo hiểm, cành keo tấn công tới tấp. Nhà chức trách cáo buộc, quá trình truy sát, Phạm Linh Duyên đã dùng dao bấm đâm vào vùng ngực trái khiến anh Lê tử vong.

Lê Hoàng