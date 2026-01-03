Thiếu nữ bị hành hung sau mâu thuẫn trong quán cà phê

TP HCMBùi Thanh Bình, 37 tuổi, xảy ra mâu thuẫn với thiếu nữ 17 tuổi trong quán cà phê, dùng ly nước đập vào đầu cô này và chửi bới, đe dọa.

Ngày 3/1, Bình bị Công an TP HCM bắt để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Thiếu nữ 17 tuổi bị hành hung sau mâu thuẫn trong quán cà phê Bùi Thanh Bình chửi bới, thách thức sau khi đánh thiếu nữ. Video: Công an TP HCM

Trước đó, rà soát tình hình an ninh trật tự trên mạng xã hội, cảnh sát phát hiện video ghi cảnh cô gái bị hành hung tại quán cà phê trên đường Võ Văn Hát, phường Long Trường (TP Thủ Đức cũ). Được nhiều người can ngăn, song kẻ tấn công nạn nhân vẫn tiếp tục chửi bới, thách thức.

Sự việc gây náo loạn. Video cũng nhận về nhiều ý kiến phản đối, lên án hành vi của gã đàn ông.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Bùi Thanh Bình là người đã đánh cô gái nên mời về trụ sở làm việc.

Bùi Thanh Bình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Bình thừa nhận chiều 1/1 cùng bạn đến quán cà phê trên uống nước. Trong quá trình ngồi tại đây, anh ta phát sinh mâu thuẫn với thiếu nữ 17 tuổi. Do có hơi men trong người, Bình lời qua tiếng lại với cô, sau đó cầm ly nước đập vào đầu.

Quốc Thắng