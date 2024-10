Thiếu nữ bị giấu xác - bi kịch từ mối tình trẻ con

Hải PhòngLinh có con với Lê Phong Toàn, 15 tuổi, khi cả hai cùng học lớp 8, bị người yêu sát hại, giấu xác trong cuộc cãi vã xúc phạm cha mẹ của nhau.

Ngày 24/10, gương mặt Toàn không cảm xúc khi bị TAND TP Hải Phòng đưa ra xét xử về tội Giết người. Khi gây án, bị cáo 14 tuổi 7 tháng 9 ngày.

Toàn sinh ra trong trại giam khi mẹ đang chấp hành án tù, bố bỏ đi mất tích. Cậu được bà ngoại đón về nuôi dưỡng. Thiếu vắng sự chăm sóc, bảo ban của cha mẹ, cậu sớm có những hành động, suy nghĩ già dặn.

Trả lời tòa, Toàn tỏ ra bình tĩnh, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Bị cáo khai đầu năm 2023 đã yêu Linh khi học chung lớp 8, nhiều lần quan hệ tình dục. Được một thời gian ngắn hai đứa trẻ chia tay, sau đó Linh có thai nên quay lại yêu nhau. "Kể từ khi có con, bị cáo và bị hại thường cãi nhau. Thật tâm bị cáo không tin đứa trẻ là con của mình", Toàn nói.

Trong lần cãi nhau cuối cùng, cả hai không kìm chế được lời nói, đã xúc phạm đến bố mẹ của nhau rồi xô xát. Toàn sát hại Linh.

Ngày 13/4, Công an xã An Hồng, huyện An Dương, nhận tin báo của người cha 51 tuổi về việc con gái tên Linh mất tích. Quá trình truy tìm tung tích thiếu nữ, Toàn được gia đình nạn nhân hỏi và công an xã nhiều lần triệu tập nhưng đều nói "không biết" và vẫn đi học, sinh hoạt bình thường.

Nhưng một tuần sau, Toàn đến công an tự thú đã giết Linh, giấu xác.

Toàn cho biết, hôm 12/4 đã chửi nhau qua điện thoại với Linh. Cậu hẹn sang đón cô về nhà mình để giải quyết mâu thuẫn. Tại phòng ngủ, hai người tiếp tục cãi chửi. Khi bị Linh cào vào tay, Toàn túm tóc, lôi ra bếp khiến nạn nhân bị ngã ngửa và đập đầu vào góc thành bệ bếp lát bằng gạch, ngã xuống nền nhà bất tỉnh. Toàn lay gọi nhưng cô không tỉnh.

Cùng lúc, bố mẹ Linh đến nhà tìm con, Toàn liền đóng cửa bếp đi lên phòng khách nói dối "không có ở đây". Sau đó, thiếu niên quay lại bếp sờ vào mũi Linh thấy không còn thở nên nảy sinh ý định giấu xác. Sợ Linh vẫn còn sống, anh ta dùng dây nylon siết cổ trong 5 phút rồi cho thi thể vào bao tải, đưa ra vườn sau nhà giấu.

Để mọi người không nghi ngờ, Toàn dùng điện thoại của Linh tự nhắn tin cho mình: "Con sinh ra không phải là của Toàn. Linh vẫn ổn. Bảo gia đình đừng tìm nữa".

Vừa là tội nhân, vừa là nạn nhân

Có mặt tại tòa, bà ngoại của Toàn tỏ ra bối rối, trình bày nhiều khó khăn trước yêu cầu bồi thường của gia đình Linh. Phía gia đình nạn nhân không xin giảm nhẹ tội cho Toàn, chỉ đồng ý giảm bớt số tiền mà Toàn và người chịu trách nhiệm phải chu cấp hàng tháng để nuôi con.

Nói lời sau cùng, Toàn bày tỏ ăn năn, cho rằng đã biết đứa trẻ là con ruột của mình, xin HĐXX giảm nhẹ để sớm ra tù về chăm sóc con.

Theo tòa, hành vi của Toàn là nguy hại cho xã hội, đặc biệt nghiêm trọng, liều lĩnh, manh động và có ý chí giết người cao... nên tuyên phạt 11 năm tù. Tuy nhiên, bản án được tuyên cũng thể hiện sự trăn trở của HĐXX: "Bị cáo vừa là tội nhân, vừa là nạn nhân. Đúng ra, ở tuổi còn nhỏ, bị cáo phải được sống trong sự chăm sóc, dạy dỗ của bố mẹ, nhưng thực tế lại không có khiến bị cáo có những hành động vượt quá giới hạn".

HĐXX cũng đề nghị những người làm cha, làm mẹ cần quan tâm, gần gũi con cái để sớm phát hiện, can thiệp vào những thay đổi trước khi quá muộn. Như trong vụ án này, nạn nhân dù mới lớp 8 nhưng đã có quan hệ yêu đương, có thai nhiều tháng thì gia đình mới biết.

Lê Tân

* Tên nạn nhân đã thay đổi