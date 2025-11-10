Thiếu nữ 18 tuổi bị sùi mào gà sau quan hệ tình dục

Sau quan hệ tình dục với bạn trai không dùng bao cao su, thiếu nữ 18 tuổi bị sùi mào gà vùng sinh dục phải nhập viện điều trị.

Ngày 9/11, bác sĩ Nguyễn Mậu Tráng, khoa Laser và Săn sóc da, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết bệnh nhân có nhiều tổn thương dạng sùi màu hồng dễ chảy máu kích thước từ 0,5 đến 2 cm, phân bố ở âm hộ, âm đạo và cổ tử cung.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm HPV type 6 và mắc mụn cơm (hoa liễu) ở sinh dục, thường được gọi là sùi mào gà. Xét nghiệm sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như HIV, lậu, giang mai, chlamydia, kết quả âm tính.

Bệnh nhân được điều trị bằng laser CO2 có gây mê để loại bỏ triệt để toàn bộ tổn thương, dùng kháng sinh dự phòng nhiễm trùng. Sau ba ngày điều trị, các vùng tổn thương đã khô, không chảy máu, bệnh nhân xuất viện với lịch tái khám định kỳ mỗi hai tuần trong 3 tháng để theo dõi tránh tái phát.

TS Vũ Huy Lượng, Trưởng Khoa Laser và Săn sóc da, cho hay sùi mào gà vùng hậu môn - sinh dục là bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus HPV gây ra. Có nhiều chủng HPV, trong đó type 6 và 11 thường gây sùi mào gà, còn các type nguy cơ cao như 16 và 18 có thể gây viêm cổ tử cung và làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung.

Biểu hiện lâm sàng là các sẩn sùi màu hồng hoặc màu da, có thể đơn lẻ hoặc thành cụm giống mào gà, dễ chảy máu. Hiện nay chưa có thuốc đặc hiệu tiêu diệt virus HPV, nên điều trị chủ yếu tập trung loại bỏ tổn thương bằng nhiều phương pháp như thuốc bôi điều biến miễn dịch tại chỗ (imiquimod), laser, đốt điện, dao plasma, áp lạnh nitơ lỏng, hoặc quang động học.

Trẻ vị thành niên nhiễm HPV sớm có thể dẫn đến những tổn thương lâu dài ở đường sinh dục, tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung nếu mắc các chủng nguy cơ cao như 16, 18, 31, 33, 45... Ngoài ra, do quan hệ tình dục không an toàn và không sử dụng biện pháp bảo vệ, trẻ vị thành niên có thể đồng nhiễm những bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như lậu, giang mai, chlamydia... Một số bệnh có thể gây viêm nhiễm mạn tính, viêm tắc vòi trứng, dẫn đến vô sinh thứ phát.

TS. Phạm Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện, phụ trách Phòng khám chuyên đề các bệnh lây truyền qua đường tình dục, cho biết số trẻ vị thành niên mắc sùi mào gà có xu hướng tăng trong những năm gần đây, có thể do xu hướng quan hệ tình dục sớm và thiếu an toàn. Do đó, giáo dục sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên là rất quan trọng. Phụ huynh nên lắng nghe, tạo môi trường để trẻ chia sẻ khi phát hiện bất thường vùng sinh dục, nhằm phát hiện và điều trị kịp thời.

Hiện nay đã có vaccine phòng ngừa HPV, giúp ngăn ngừa các chủng gây sùi mào gà và ung thư cổ tử cung. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, vaccine có thể tiêm cho người từ 9 tuổi đến 45 tuổi, cả nam và nữ, trong đó hiệu quả cao nhất nên tiêm trước khi có quan hệ tình dục.

Lê Nga