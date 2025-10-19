Thiếu nữ 16 tuổi tử vong vì chữa u não theo quảng cáo

Tin vào quảng cáo về "sát thủ trị u não" trên mạng, người mẹ ở Trung Quốc chi hơn 200 triệu đồng để rồi mất con gái chỉ sau 12 ngày điều trị tại một cơ sở không được cấp phép.

Vụ việc cô gái 16 tuổi mắc u thần kinh đệm (brain glioma) tử vong 12 ngày sau khi điều trị theo quảng cáo trên video thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc những ngày qua, theo Sina hôm 16/10. Người mẹ họ Ma ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, cho biết con gái bà được chẩn đoán có khối u và đã phẫu thuật tại Bệnh viện Thiên Đàn Bắc Kinh hồi năm ngoái.

Sau lần tái khám vào tháng 8 năm nay, bác sĩ cho biết cô bé chỉ còn sống được 12-18 tháng nhưng gia đình không muốn từ bỏ việc điều trị. Sau đó, khi đang xem các video ngắn, bà Ma thấy một quảng cáo y tế về "sát thủ trị u não", cam kết chỉ cần hai liệu trình là có thể loại bỏ hoàn toàn khối u.

Hôm 28/8, bà Ma đưa con gái đến cơ sở y tế ở Trịnh Châu điều trị với chi phí 60.000 nhân dân tệ (hơn 220 triệu đồng). Liệu trình kéo dài tổng cộng 4 giờ trong hai ngày. Tuy nhiên, 12 ngày sau, bệnh nhân qua đời. "Họ đã hứa có thể kéo dài sự sống nhưng cuối cùng tôi lại mất con", bà Ma nói.

"Thiết bị cao cấp" được quảng cáo có thể loại bỏ được khối u được tìm thấy tại cơ sở y tế điều trị cho con bà Ma. Ảnh: Sina

Theo Zhang Guochen, Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nam, u nguyên bào thần kinh đệm là khối u não ác tính. Nếu ở độ 3 hoặc 4, thời gian sống trung bình của người bệnh chỉ khoảng một đến một năm rưỡi. Hồ sơ bệnh án do bà Ma cung cấp cho thấy con gái bà mắc u nguyên bào thần kinh đệm bậc cao. Hiện không có phương pháp điều trị không phẫu thuật nào có thể chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh này.

Sau khi kiểm tra bệnh viện trên, Phòng Giám sát Y tế của thành phố Trịnh Châu phát hiện thiết bị cao cấp để loại bỏ khối u được quảng cáo thực chất là một "máy siêu âm trị liệu". Nơi này cũng không được cấp phép chẩn đoán và điều trị liên quan đến ung bướu. Theo China Newsweek, phía bệnh viện đã xin lỗi gia đình nạn nhân và hứa hoàn trả toàn bộ chi phí y tế. Vụ việc đang được điều tra.

Bình Minh (Theo Sina, Sohu)