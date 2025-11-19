Thiếu niên tò mò giúp cảnh sát phát hiện 'xe sát thủ'

AustraliaThiếu niên tò mò ghi hình xe lạ trong khu phố đã giúp cảnh sát chặn đứng nhóm nghi phạm có thể đang chuẩn bị gây án.

Cảnh sát bang New South Wales, Australia, ngày 18/11 truy đuổi xe khả nghi, bắt ba người với nghi vấn chuẩn bị gây án nghiêm trọng trong khu vực, sau khi nhận được trình báo từ một thiếu niên 13 tuổi ở khu ngoại ô Greystanes thành phố Sydney.

Khoảng 17h ngày 18/11, cậu bé đã tò mò rủ bạn cùng đi xem và quay phim chiếc Mercedes màu đen lạ chạy vào ngõ cụt trên phố Regina. Khi phát hiện ba người đàn ông ngồi trong xe đều trùm kín mặt, cậu lập tức gọi cho mẹ và được bà khuyên liên hệ cảnh sát.

Cảnh sát có mặt vài phút sau và tiếp cận phương tiện khả nghi để kiểm tra. Ôtô đột ngột rồ ga lao đi, mở đầu cuộc truy đuổi qua nhiều tuyến phố với ít nhất ba xe tuần tra bám sát.

Cảnh sát Australia truy bắt 'xe sát thủ' Cảnh sát Australia chặn đứng nhóm nghi phạm có thể đang chuẩn bị gây án ngày 18/11 sau tố giác từ thiếu niên 13 tuổi. Video: 9News

Sau chưa đầy 3 km, chiếc Mercedes mất lái và đâm vào một ôtô đang đỗ trên đường. Ba nghi phạm bỏ xe tháo chạy, nhưng hai người bị khống chế nhanh chóng sau đó, còn người thứ ba bị phát hiện bởi trực thăng cảnh sát.

Khám xét xe, cảnh sát phát hiện một khẩu shotgun đã cưa nòng và nạp đạn giấu dưới ghế tài xế, cùng hai can xăng lớn màu đỏ trong cốp. Chiếc Mercedes được xác định bị đánh cắp trước đó từ Melbourne.

Cảnh sát đang điều tra động cơ của ba nghi phạm 19-22 tuổi, trong khi cảnh sát trưởng Simon Glasser khẳng định vụ bắt giữ "chắc chắn đã ngăn chặn một tội ác nghiêm trọng". Ông Glasser khen ngợi phản ứng nhanh nhạy của thiếu niên khu Greystanes và kêu gọi người dân nhanh chóng tố giác mọi dấu hiệu khả nghi.

Giới chức địa phương bình luận rằng các nghi phạm có thể đang chuẩn bị cho một vụ "bắt cóc hoặc xả súng" thì bị thiếu niên địa phương tố giác. Cảnh sát còn đang truy tìm nghi phạm thứ tư, được mô tả là nam giới gốc Phi, khoảng 18-20 tuổi, "có vũ trang và nguy hiểm".

Thanh Danh (Theo 9News)