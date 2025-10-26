Thiếu niên thủng tạng rỗng do viêm dạ dày

Hưng YênThiếu niên 14 tuổi đau quặn bụng, sốt, bác sĩ phát hiện thủng tạng rỗng do thói quen sinh hoạt thiếu khoa học dẫn đến viêm dạ dày.

Ngày 26/10, đại diện Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết bệnh nhân bị thủng tạng rỗng nghi do thủng dạ dày, phải điều trị khẩn cấp. Theo người nhà, gần đây em thường xuyên ăn món chua cay, bỏ bữa sáng, thức khuya học bài và chịu áp lực học tập. Bác sĩ nhận định những thói quen này khiến hệ tiêu hóa bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến viêm dạ dày cấp tính.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mai Phương, phụ trách Khoa Ngoại tổng hợp, cho biết trẻ đau bụng dữ dội kèm buồn nôn bắt nguồn từ viêm dạ dày không được phát hiện và điều trị sớm. Nếu trẻ được khám kịp thời, tình trạng đã không nghiêm trọng như vậy.

"Phụ huynh không được xem nhẹ các triệu chứng đau dạ dày ở trẻ", bác sĩ khuyến cáo. Êkíp phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tạng và làm sạch ổ bụng, ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định nhưng vẫn cần theo dõi sát và điều chỉnh chế độ sinh hoạt để tránh tái phát.

Một trong những nguyên nhân gây bệnh lý dạ dày ở trẻ là chế độ ăn thiếu khoa học như thường bỏ bữa, ăn không đúng giờ, lạm dụng đồ chua, cay, nước uống có ga, thức ăn nhanh. Thói quen dùng điện thoại hoặc máy tính ngay sau ăn khiến dạ dày hoạt động quá tải. Áp lực tâm lý căng thẳng từ học hành, thiếu ngủ, lo lắng kéo dài làm tổn thương niêm mạc dạ dày. Niêm mạc dạ dày mỏng và hệ thần kinh thực vật chưa hoàn thiện nên rất nhạy cảm với stress.

Ngoài ra, vi khuẩn helicobacter pylori gây viêm loét dạ dày mạn tính, lây qua đường ăn uống, dùng chung bát đĩa, thìa hoặc tiếp xúc gần như hôn trẻ.

Phụ huynh cần cảnh giác khi trẻ đau vùng thượng vị, chướng bụng, buồn nôn, ợ hơi, chán ăn hoặc mệt mỏi kéo dài. Nếu không được điều trị kịp thời, viêm loét dạ dày có thể dẫn đến xuất huyết tiêu hóa hoặc thủng dạ dày - những biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.

Để phòng bệnh, bác sĩ khuyến cáo trẻ ăn đúng giờ, không nhịn đói hoặc ăn quá no. Thức ăn được nấu chín, không nên ăn quá nhiều đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ, thức ăn chế biến sẵn như mì tôm, bim bim, nước uống có ga. Ăn đủ bữa, đúng bữa, không ăn quá no, sau ăn không nên vận động mạnh, buổi tối nên ăn đồ dễ tiêu. Rửa tay sạch trước khi ăn để ngăn lây nhiễm vi khuẩn helicobacter pylori. Trẻ cần cân bằng học tập và nghỉ ngơi, giảm áp lực, ngủ đủ giấc, tạo môi trường thoải mái để tránh căng thẳng kéo dài.

