Thiếu niên si tình trộm bus, lái 130 km đưa bạn gái đi học

ĐứcThiếu niên 15 tuổi đã lấy trộm xe buýt của một công ty vận tải, lái hơn 130 km đến chỗ bạn gái để đưa cô bé đi học.

Cảnh sát Wiesbaden cho biết, tuần trước, cậu bé lẻn vào bến xe của Công ty Vận tải Nassau (NVG), lái đi một chiếc xe buýt mà không ai phát hiện.

Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại sự việc, song nhân viên công ty ban đầu cho rằng xe do một tài xế lấy đi nên không kiểm tra ngay.

Dù vụ việc xảy ra vào khoảng 6h sáng, đến chiều cùng ngày cảnh sát mới nhận được trình báo. Ban đầu, công ty nghi có tài xế nhầm xe; chỉ sau khi rà soát toàn bộ nhân sự, họ mới xác định phương tiện đã bị lấy trộm.

Chiếc xe bus bị cậu thiếu niên si tình trộm từ Công ty Vận tải Nassau (NVG) và lái hơn 130 km để đi gặp bạn gái. Ảnh: Bild

Sử dụng thiết bị định vị GPS trên xe buýt, cảnh sát nhanh chóng xác định được vị trí của nó ở Karlsruhe - thành phố cách Wiesbaden khoảng 130 km. Một xe tuần tra ở Karlsruhe phát hiện ra chiếc bus, và các sĩ quan đã rất sốc khi thấy một thiếu niên đang ngồi sau tay lái. Cậu ta vừa đón bạn gái từ trường về và dường như đang lái xe trở lại Wiesbaden.

"Chúng tôi vẫn chưa biết làm thế nào cậu ta có được chìa khóa và tại sao cậu ta lại lái xe bus giỏi đến vậy", một phát ngôn viên cảnh sát cho biết, thêm rằng cậu bé đã lấy xe bus này để chở bạn gái 14 tuổi của mình đến trường.

Ban đầu cảnh sát cho rằng thiếu niên đã khởi động xe bằng chìa khóa vạn năng bị đánh cắp, nhưng các nguồn tin nội bộ của NVG tại hiện trường đã kể một câu chuyện khác.

Tên trộm si tình này vốn là cựu thực tập sinh của hãng xe, người hiểu rõ các quy trình của công ty. "Cậu ta biết chúng tôi để tất cả các xe bus nổ máy ở đây vào khoảng 3h30 sáng trước khi khởi hành. Vì vậy, cậu ta đã lấy trộm một chiếc."

Một tài xế xe buýt của NVG nói: "Tôi rất ấn tượng vì cậu ấy không gây ra tai nạn. Cậu ấy thực sự muốn học việc làm điều phối viên với chúng tôi, nhưng có lẽ cậu ấy phải quên điều đó đi sau vụ này".

Cuộc điều tra về vụ việc bất thường này vẫn đang tiếp diễn, nhưng thiếu niên 15 tuổi này phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm trộm cắp và lái xe không có giấy phép.

May mắn thay, không có thương vong nào được báo cáo, và chiếc xe đã được trả lại cho chủ sở hữu mà không hề bị trầy xước. Tuy nhiên, nhân viên hãng xe không thể giận cậu bé: "Đây thực sự là một câu chuyện rất cảm động", họ nói

Hải Thư (Theo Bus Planer, DPA, Bild)