Thiếu niên liệt tay chân sau chơi thể thao do hạ kali máu

TP HCMThiếu niên 15 tuổi đột ngột yếu liệt tay chân, không thể đi lại sau buổi chơi đá bóng, nhập viện trong tình trạng hạ kali máu nặng.

Ngày 13/4, BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết kali máu của bệnh nhân chỉ còn 1,5 mmol/L, thấp hơn nhiều so với mức bình thường (4-5 mmol/L). Điện tâm đồ ghi nhận rối loạn nhịp tim.

Gia đình cho biết khoảng 6 tháng trước, em từng xuất hiện tình trạng tương tự với cơn liệt mềm kéo dài một ngày rồi tự hồi phục, nhưng không đi khám. Bệnh nhân được chẩn đoán liệt chu kỳ do hạ kali máu, xử trí bằng truyền kali tĩnh mạch kết hợp bổ sung qua đường uống.

Sau gần một tuần điều trị, tình trạng cải thiện rõ rệt, sức cơ phục hồi gần như bình thường. Bệnh nhân có thể đi lại và được xuất viện, kèm hướng dẫn chế độ ăn uống, sinh hoạt và theo dõi lâu dài.

Theo bác sĩ Tiến, liệt chu kỳ do hạ kali máu là bệnh hiếm gặp, với tần suất khoảng 1/100.000 người. Bệnh gây ra các cơn yếu cơ đột ngột, có thể ảnh hưởng toàn thân nhưng người bệnh vẫn tỉnh táo.

Một số yếu tố có thể kích hoạt cơn liệt gồm vận động cường độ cao, ăn nhiều tinh bột và đường, căng thẳng, nhịn đói kéo dài hoặc thời tiết lạnh. Các cơn có thể xuất hiện vài tuần đến vài tháng một lần, kéo dài từ vài giờ đến vài ngày.

Trường hợp nhẹ, người bệnh có thể được bổ sung kali bằng đường uống. Tuy nhiên, nếu hạ kali máu nặng gây rối loạn nhịp tim hoặc suy hô hấp, cần truyền tĩnh mạch để tránh nguy cơ tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo người từng có triệu chứng tương tự cần đi khám sớm để được chẩn đoán và theo dõi. Để phòng ngừa, nên hạn chế vận động quá sức, tránh ăn quá nhiều carbohydrate, duy trì chế độ ăn giàu kali như chuối, cam, khoai, các loại đậu, cá... và tuân thủ điều trị nếu được bác sĩ chỉ định. Ngoài ra, người bệnh cần thông báo tình trạng của mình với nhân viên y tế khi thực hiện phẫu thuật hoặc thủ thuật để được kiểm soát nồng độ kali phù hợp, tránh các biến chứng nguy hiểm.

Lê Phương