Thiếu niên lái xe gây tai nạn khiến 9 người chết

MỹThiếu niên 13 tuổi cầm lái chiếc bán tải tông trực diện vào xe chở đội golf trường đại học trên xa lộ Texas, khiến 9 người chết, hai người bị thương.

Quan chức Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) hôm 17/3 công bố thông tin về vụ tai nạn do cậu bé 13 tuổi gây ra ở hạt Andrews, bang Texas, tối 15/3. Điều tra sơ bộ cho thấy chiếc xe bán tải do cậu bé 13 tuổi cầm lái, cùng bố mình ngồi bên cạnh, đã bị vỡ lốp trước bên lái, khiến nó lao sang làn đường ngược chiều.

Chiếc bán tải này tông trực diện vào xe của trường Đại học Tây Nam, khiến cả hai phương tiện bốc cháy dữ dội. 6 thành viên trong đội golf của trường Đại học Tây Nam cùng huấn luận viên trên xe thiệt mạng. Thiếu niên cầm lái chiếc bán tải và người bố ngồi cạnh cũng tử vong.

Chiếc xe bán tải cháy rụi tại hiện trường vụ tai nạn ở hạt Andrews, Texas, hôm 16/3. Ảnh: AP.

Hai người khác ngồi trên xe của Đại học Tây Nam bị thương nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Phó chủ tịch NTSB Bruce Landsberg cho biết "đây rõ ràng là vụ va chạm ở tốc độ cao".

Theo Landsberg, vào thời điểm xảy ra va chạm, cả hai xe đều di chuyển với vận tốc gần 120 km/h.

Texas quy định người đủ 14 tuổi mới có thể tham gia các lớp học thi bằng lái và tới năm 15 tuổi mới được cấp giấy phép lái xe tạm thời, tức là phải có người hướng dẫn đi kèm trên xe.

NTSB đang tiếp tục điều tra sự việc và sẽ công bố báo cáo trong khoảng 2-3 tuần.

Ngọc Ánh (Theo NBC/Guardian)