Thiếu niên gặp nạn dưới suối khi đi dã ngoại

Khánh HòaThiếu niên 14 tuổi khi đi tắm suối Ba Hồ, xã Công Hải, đã gặp nạn, thi thể được tìm thấy ở hốc đá nằm sâu dưới nước.

Ngày 12/8, ông Trương Minh Vũ, Chủ tịch UBND xã Công Hải, cho biết nạn nhân trú phường Bảo An (TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cũ) đi dã ngoại cùng gia đình ở suối Ba Hồ vào chiều qua thì mất tích. Gia đình nghi thiếu niên gặp nạn khi tắm hồ nên báo chính quyền.

Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Phan Rang, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Khánh Hòa) huy động 11 chiến sĩ cùng các thiết bị chuyên dụng lặn ở khu vực các hố nước sâu 4 m tại suối tìm kiếm. Một tốp khác mở rộng phạm vi tìm kiếm trên bờ 500 m.

Lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể thiếu niên nằm ở gần hốc đá tại suối. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa

Do hố nước sâu, địa hình phức tạp với nhiều tảng đá chất chồng nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến sáng nay, thi thể thiếu niên được ngành chức năng phát hiện nằm tại một hốc đá, ở dưới nước nên tiến hành trục vớt, bàn giao cho gia đình.

Suối Ba Hồ ở xã Công Hải, nằm cách trung tâm phường Phan Rang khoảng 25 km. Suối bắt nguồn từ rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Trâu. Nước suối chảy xiết tạo ra những hõm sâu khoét vào vách đá thành những hình thù kỳ vĩ.

Trên đường đi của dòng chảy, suối mở lòng ở khu vực lưng chừng núi thành ba hồ nước lớn. Nơi đây có khung cảnh hoang sơ, thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm, vui chơi.

Bùi Toàn