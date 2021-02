Thiếu niên dành hàng giờ giúp các tài xế trong giá rét

MỹVới chiếc xe ATV, Colton Drummond, 17 tuổi, kéo những ôtô bị sa lầy trong tuyết, thậm chí đưa một xe tải 18 bánh trở lại đường đi.

Hôm 17/2, các tài xế khắp khu vực North Alabama hy vọng về đến nhà trước khi một đợt giá rét mới đổ xuống. Bianca Campbell đang lái xe đến Hazel Green và trong nháy mắt, ôtô của cô bị sa lầy.

Colton Drummond và chiếc ATV giữa trời giá rét, giúp các tài xế bị mắc kẹt, sa lầy. Ảnh: WHNT-TV

Hôm đó, Campbell có hẹn với bác sĩ nên phải ra ngoài trong thời tiết cực đoan và chỉ xong việc lúc 18h. Sau khi bị kẹt một lần, cũng giống nhiều tài xế khác, Campbell tiếp tục sa lầy. Lần này xe trượt xuống chỗ dốc bên đường cao tốc 431 ở Meridianville.

"Khi tôi xuống xe, đôi bốt của tôi ngập trong tuyết. Những xe phía sau tôi bị sa lầy, những xe phía trước cũng mắc kẹt", Campbell nói.

Đám đông lộn xộn vây quanh Campbell. Ôtô chạy vòng quanh, xe cảnh sát chạy qua và đến những chỗ được ưu tiên hơn. Đó là khi Colton Drummond xuất hiện với một chiếc ATV.

"Cậu nghĩ mình có thể kéo được không?", Campbell hỏi. "Tôi sẽ đi lấy một sợi dây để giúp chị", Drummond đáp.

Drummond bên một chiếc ATV cùng một số cô cậu nhóc. Ảnh: Colton Drummond

Campbell nói, chàng trai trẻ dốc sức giúp đỡ. Cô gái không thể tin được điều đó. Đầu tiên, Drummond giúp một số người lớn tuổi khác đã bị mắc kẹt hơn một tiếng. Về cơ bản, cậu thiếu niên cũng không chắc chiếc AVT có thể giúp mọi người thoát khỏi băng và tuyết hay không. Nhưng làm cách nào đó, Drummond giúp một chiếc xe 18 bánh tiếp tục di chuyển.

Drummond không chỉ giúp Campbell một lần, vì cậu vẫn ở đó khi cô phải dừng lại lần tiếp theo, vì hết xăng. Rồi cuối cùng, khi gần nửa đêm, Campbell về được đến nhà.

"Colton là người hùng của tôi. Cám ơn cậu vì mọi thứ cậu đã làm cho tôi vào đêm đó và cả những người khác nữa. Cậu thật dũng cảm. Nếu có con trai, tôi muốn con tôi giống như Colton", Campbell nói.

Với Drummond, giúp đỡ người khác là niềm vui. Mỹ đang trải qua đợt lạnh nhất trong lịch sử, với nhiệt độ ngoài trời có thể xuống -19 độ C, nhiệt độ trong nhà ở những nơi mất điện chỉ còn 1,5 độ C. Và khi giá rét vẫn gia tăng những ngày vừa qua, những tài xế không may có thể mong muốn được nhìn thấy Drummond đang lái chiếc ATV ở khu vực phía bắc hạt Madison.

"Cháu sẽ quay lại đó. Cháu chắc chắn sẽ ở đó", Drummond nói.

Mỹ Anh (theo WHNT-TV)