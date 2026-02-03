Thiếu niên bơi 4 tiếng trên biển để tìm người cứu gia đình

AustraliaThiếu niên 13 tuổi bơi suốt 4 tiếng trên vùng biển động ngoài khơi bang Tây Australia để tìm người cứu mẹ và các em.

Sự việc xảy ra hôm 30/1 nhưng thông tin chỉ được truyền thông Australia công bố hôm 2/2. Thiếu niên cùng mẹ và hai em khi đó chèo thuyền kayak, lướt ván gần thị trấn du lịch Quindalup, bang Tây Australia, trước khi gió mạnh đẩy thuyền của họ ra xa bờ.

Thiếu niên 13 tuổi đã chèo thuyền kayak trở lại bờ để tìm người giúp đỡ, song biển động khiến nước tràn vào và làm chìm thuyền. Cậu bơi thêm 4 tiếng, vượt qua quãng đường 4 km để báo cho lực lượng cứu nạn.

Paul Bresland, chỉ huy đội cứu hộ biển thành phố Naturaliste, cho biết người mẹ 47 tuổi, con trai 12 tuổi và con gái 8 tuổi của bà được tìm thấy lúc 20h30, khi đang bám vào ván chèo và trôi dạt cách bờ khoảng 14 km.

Bãi biển ở bang Tây Australia. Ảnh: ABC

Bresland mô tả nỗ lực của thiếu niên, người đã bơi vào bờ trong điều kiện biển động dữ dội, là "rất phi thường". "Cậu bé mặc áo phao trong hai giờ đầu, nhưng sau đó nghĩ rằng không thể vào bờ nếu tiếp tục mặc áo phao nên đã cởi nó ra và bơi thêm hai tiếng. Tôi cho rằng điều này thật sự đáng kinh ngạc", ông nói.

Thanh tra cảnh sát James Bradley cho biết hành động của thiếu niên 13 tuổi "xứng đáng được khen ngợi hết lời". "Sự quyết tâm và lòng can đảm của cậu bé đã giúp cứu sống mẹ cùng hai em", ông cho hay.

Chỉ huy Bresland cũng ca ngợi người mẹ và hai đứa con, khi họ cũng phải vật lộn trên biển động dữ dội suốt nhiều giờ trước khi được giải cứu. "Bằng cách nào đó, người mẹ đã xoay xở để giữ hai con bám vào ván chèo. Bà ấy quả là người hùng. Giữ được hai đứa trẻ bên mình và không bỏ cuộc là điều phi thường", ông nói.

Huyền Lê (Theo AFP, ABC)