Thiếu niên bị đối thủ mai phục, đánh tử vong

Tây NinhThiếu niên 14 tuổi khi đi cùng nhóm bạn đã bị Nguyễn Thành Đạt và đồng phạm mai phục bên đường, dùng tuýp sắt đánh vào ngực dẫn đến tử vong.

Chiều 22/9, Đạt, 25 tuổi, bị TAND Tây Ninh tuyên phạt án chung thân về tội Giết người, phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 300 triệu đồng.

Liên quan vụ án, 10 bị cáo khác lĩnh 1-17 năm tù vì tội Giết người và Không tố giác tội phạm.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Nam An

Theo cáo trạng, khuya 30/3/2024, Long (14 tuổi) cùng 10 người bạn uống bia tại phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh cũ). Thiếu niên nhớ lại việc mâu thuẫn với thanh niên 19 tuổi nên rủ nhóm bạn mang theo cây tầm vông, dao tự chế, vỏ chai bia đi trả thù.

Khi chạy ngang quán trà sữa ở xã Lộc Giang, Long nhìn nhầm Việt (21 tuổi) đang mua đồ ăn là đối thủ nên định lao vào đánh, sau đó phát hiện nên dừng lại. Tuy nhiên, Việt thấy nhóm Long cầm hung khí xông đến nên đã dùng ly nước ném, bị nhóm này đập xe máy và truy sát.

Việt chạy thoát, sau đó đến quán karaoke tìm Đạt cùng nhóm bạn kể lại vụ việc. Tất cả chốt kế hoạch mai phục ven đường, chờ nhóm Long đi qua để trả thù.

Thấy Long chạy xe máy chở theo 3 người bạn, Đạt lấy tuýp sắt đánh mạnh vào ngực. Những người còn lại cũng dùng gạch đá tấn công. Long tiếp tục chạy xe thêm khoảng 100 m thì ngã gục, được đưa đến bệnh viện nhưng tử vong sau đó.

Gây án xong, nhóm Đạt, Việt trở lại quán karaoke kể lại sự việc với người quen nhưng họ không trình báo cảnh sát. Hai hôm sau, nhóm này lên mạng nghe ngóng tin tức, biết nạn nhân tử vong nên ra đầu thú.

Nam An

*Tên nạn nhân đã thay đổi.