Thiếu niên 16 tuổi cướp nhẫn trong tiệm vàng

Ninh BìnhNguyễn Trác Nguyên, 16 tuổi, đến cửa hàng vàng Trường Thịnh Ninh Bình vờ hỏi mua hàng sau đó cướp một chiếc nhẫn hai chỉ.

Ngày 1/8, Công an thành phố Ninh Bình khởi tố bị can, tạm giam nghi can 16 tuổi để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Nguyên khi giao dịch với chủ tiệm. Ảnh cắt từ dữ liệu camera

Theo nhà chức trách, khoảng 19h15 ngày 28/7, Nguyên đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang vào cửa hàng Trường Thịnh Ninh Bình ở phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình hỏi mua vàng.

Nguyên yêu cầu người bán hàng cho xem một số mẫu. Trong lúc chủ cửa hiệu đang lấy vàng mẫu cho khách xem, Nguyên cướp một nhẫn vàng hai chỉ có giá hơn 11 triệu đồng, tháo chạy.

Hơn 20 tiếng sau, Nguyên bị bắt, khai thực hiện vụ cướp để lấy tiền tiêu xài.

Lam Sơn