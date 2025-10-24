Thiếu niên 15 tuổi tổn thương não vì thuốc lá điện tử trộn ma túy

Hà NộiNam bệnh nhân hút thuốc lá điện tử hơn một năm, gần đây thử một loại mới chứa tinh dầu cần sa, dẫn đến ngộ độc, tổn thương não.

Hôm 24/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết thiếu niên nhập viện 10 hôm trước khi chân tay co cứng, co giật toàn thân. Người nhà kể bệnh nhân có thói quen dùng thuốc lá điện tử hơn một năm, mới thử một loại tinh dầu mới mua trên mạng xã hội, được quảng cáo "chứa cần sa".

Bác sĩ Nguyên nói dù test nhanh nước tiểu ban đầu âm tính với các loại ma túy thông thường, xét nghiệm chuyên sâu mẫu tinh dầu bệnh nhân mang đến đã phát hiện chất 5F-ADB. Đây là loại ma túy tổng hợp cực mạnh, gây ảnh hưởng phức tạp lên hệ thần kinh, tim mạch và các cơ quan nội tạng.

"Chất này tấn công cơ thể vừa rầm rộ, vừa âm thầm, có thể đánh lừa cả bệnh nhân và bác sĩ", ông Nguyên phân tích.

Loại thuốc lá điện tử của bệnh nhân dùng gây ngộ độc và xét nghiệm thấy chất ma túy tổng hợp thế hệ mới là 5F-ADB. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy não thiếu niên bị tổn thương chất trắng ở cả hai bán cầu. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị suy thận nhẹ, tăng áp lực động mạch phổi và giãn buồng tim trái. Các trắc nghiệm tâm lý cũng chỉ ra em bị trầm cảm, lo âu, hoang tưởng và có dấu hiệu của tâm thần phân liệt. Sau 10 ngày điều trị tại Trung tâm Chống độc, bệnh nhân được chuyển sang Viện Sức khỏe Tâm thần để tiếp tục chữa các rối loạn trên.

Hiện, Việt Nam đã cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Nhưng do chưa có chế tài xử phạt rõ ràng nên số lượng người sử dụng có giảm nhưng không đáng kể, bác sĩ Nguyên nhận định.

Hồi tháng 6, Bộ Y tế trình Chính phủ phê duyệt quy định mức phạt 3-5 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới. Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi biết rõ người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới khác tại địa điểm thuộc quyền sở hữu của mình hoặc do mình quản lý mà không ngăn cản hoặc báo cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Lê Nga