Thiếu niên 15 tuổi suy đa tạng do say nắng

AnhMột thiếu niên 15 tuổi bị suy đa tạng, suýt phải cấy ghép gan do sốc nhiệt khi chạy bộ, trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao trên cả nước.

George (22 tuổi) và Will (15 tuổi) bắt đầu chạy quãng đường 10 km trong khu rừng gần nhà ở Lincolnshire, hồi đầu tháng 7.

Nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 20°C. Bà Sarah Coen, người mẹ, tin rằng cả hai con trai đều khỏe mạnh, năng động, nhất là khi họ vừa trở về từ Ai Cập với cái nóng 40°C.

Tuy nhiên, khi chạy được hơn nửa đường, Will bắt đầu bối rối và mất phương hướng. Cậu thiếu niên cảm thấy choáng váng nhưng không nghĩ mình sắp ngất.

Will bất ngờ gục ngã và bất tỉnh. George lập tức gọi về nhà, yêu cầu mẹ báo cấp cứu ngay lập tức.

Bà Coen mô tả đây là khoảnh khắc kinh hoàng nhất đời. Do không ở cùng các con, bà không thể trả lời chính xác các câu hỏi của tổng đài viên về tình trạng và vị trí của Will.

George đã dùng ứng dụng định vị trên điện thoại để cung cấp tọa độ chính xác. Dịch vụ cấp cứu điều động trực thăng đến hiện trường, nhưng do Will cần thở máy, cậu được chuyển đến Trung tâm Y tế Queen ở Nottingham bằng xe cứu thương.

Will, 15 tuổi, bị suy đa tạng vì say nắng do chạy bộ dưới cái nóng. Ảnh: Daily Mail

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Will bị suy gan, thận do say nắng gây ra bởi vận động mạnh trong thời tiết ấm. Sốc nhiệt xảy ra khi cơ thể không thể tự điều hòa nhiệt độ, khiến nhiệt độ bên trong tăng vượt 40°C, dẫn đến tổn thương nội tạng.

Will sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi Birmingham để chuẩn bị ghép gan. "Tôi không thể tin điều đó xảy ra", bà Coen chia sẻ.

Mặc dù đã uống 1,5 lít nước khi chạy, Will vẫn bị mất nước nghiêm trọng do mới bị đau bụng trước đó. Các bác sĩ cho biết suy gan có thể tự phục hồi hoặc cần ghép. May mắn, gan của Will hồi phục tốt và gia đình được xuất viện sau 4 ngày.

Hiện Will đã phục hồi hoàn toàn. Cậu muốn cảnh báo mọi người, đặc biệt trong mùa hè, nên lắng nghe cơ thể và dừng vận động khi có dấu hiệu bất thường.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), dấu hiệu cảnh báo kiệt sức do nóng bao gồm mệt mỏi, nhiệt độ cao, đổ mồ hôi nhiều, khát nước, yếu, thở nhanh, tim đập nhanh, đau đầu, buồn nôn, da nhợt, ẩm ướt, chuột rút tay chân.

Trẻ em dưới 18 tuổi có thể trở nên cáu kỉnh. Trong trường hợp nạn nhân có các dấu hiệu này, hãy giúp họ làm mát và cho uống nước.

Kiệt sức vì nóng thường không nguy hiểm nếu hạ nhiệt trong 30 phút. Tuy nhiên, nếu sau 30 phút không đỡ hoặc trở nặng, cần gọi 999 ngay vì có thể đã chuyển sang say nắng.

Say nắng là tình trạng nguy hiểm do nhiệt độ cơ thể tăng cao, gây tổn thương nội tạng. Dấu hiệu bao gồm: nhiệt độ rất cao, da nóng nhưng khô, tim đập nhanh và thở gấp, khó thở, lú lẫn, co giật, mất ý thức.

NHS cảnh báo dấu hiệu thay đổi màu da do say nắng có thể khó nhận biết ở người da nâu và da đen.

Năm ngoái, có 1.311 ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong bốn đợt nắng ở Anh. Người trên 75 tuổi là nhóm dễ tử vong nhất. Tháng này, NHS cho biết lượng truy cập trang tư vấn về kiệt sức vì nóng tăng 198% khi nhiệt độ tăng cao khắp nước Anh.

Thục Linh (Theo Daily Mail)