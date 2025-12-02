Thiếu niên 15 tuổi hoại tử phổi do khuẩn 'ăn thịt người'

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa điều trị thành công cho nam sinh 15 tuổi bị vi khuẩn Whitmore tấn công gây hoại tử phổi, tràn mủ màng phổi và suy kiệt nặng.

Sáng 2/12, đại diện bệnh viện cho biết bệnh nhân trú xã Yên Thọ xuất viện sau hơn 40 ngày điều trị tích cực. Hiện sức khỏe nam sinh ổn định, hô hấp bình thường nhưng vẫn cần dùng thuốc ngoại trú và tái khám định kỳ để kiểm soát hoàn toàn mầm bệnh.

Hơn một tháng trước, bệnh nhân được chuyển từ tuyến dưới lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch. Em sốt cao liên tục, cơ thể suy kiệt, đau tức ngực và khó thở dữ dội. Theo gia đình, trước đó nam sinh sốt nóng từng cơn kéo dài 10 ngày nhưng không được xử lý y tế kịp thời khiến sức khỏe lao dốc nhanh chóng.

Bệnh nhân sau thời gian điều trị tích cực đã ổn định sức khoẻ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực và Chống độc, các bác sĩ xác định bệnh nhân nhiễm Burkholderia pseudomallei - tác nhân gây bệnh Whitmore. Vi khuẩn tấn công sâu gây hoại tử nhu mô phổi, tràn khí và mủ màng phổi, tràn khí trung thất, tiên lượng tử vong cao.

Kíp bác sĩ đã hội chẩn toàn viện và tham vấn chuyên gia tuyến trung ương để đưa ra phác đồ tối ưu, như cho bệnh nhân thở máy, phẫu thuật bóc tách và dẫn lưu màng phổi liên tục, đồng thời tấn công vi khuẩn bằng kháng sinh phổ mạnh liều cao kết hợp dinh dưỡng nâng cao thể trạng.

Whitmore (hay còn gọi là khuẩn "ăn thịt người") được giới y khoa đánh giá là căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở vùng nhiệt đới. Thống kê tại các nước Đông Nam Á cho thấy tỷ lệ tử vong do nhiễm khuẩn huyết Whitmore lên tới 40-50%. Riêng trường hợp viêm phổi hoại tử nặng như bệnh nhân trên, nguy cơ tử vong có thể chạm ngưỡng 75%.

Vi khuẩn gây bệnh thường cư trú trong đất ẩm, nước ô nhiễm và thâm nhập cơ thể người qua các vết thương hở. Bệnh khởi phát với triệu chứng dễ nhầm lẫn như sốt, ho, đau cơ nhưng tiến triển rất nhanh gây tổn thương đa cơ quan. Những người có bệnh nền như đái tháo đường, bệnh thận mạn tính hay suy giảm miễn dịch là nhóm dễ tổn thương nhất.

Hiện thế giới chưa có vaccine phòng bệnh Whitmore. Các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là lao động nông nghiệp, cần mang bảo hộ (ủng, găng tay) khi tiếp xúc với bùn đất, nước bẩn; tuyệt đối không đi chân trần. Khi cơ thể có vết trầy xước, cần vệ sinh sát khuẩn ngay lập tức. Nếu xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ nhiễm trùng, người bệnh cần đến cơ sở y tế sớm để điều trị đúng đích, tránh các biến chứng buộc phải can thiệp xâm lấn tốn kém như ECMO (tim phổi nhân tạo).

Lê Hoàng