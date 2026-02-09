Thiếu niên 14 tuổi bị đánh tử vong do 'ghen tuông'

Gia LaiNguyễn, học sinh lớp 9 ở phường Pleiku, đang ngồi uống nước với nhóm bạn thì bất ngờ bị nhóm thanh thiếu niên xông vào đánh "do ghen tuông", tử vong.

Ngày 9/2, Công an tỉnh Gia Lai xác định 3 thanh thiếu niên tham gia hành hung Nguyễn có 2 người đang là học sinh Trường THCS Trưng Vương và THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng), người còn lại trú tại xã Biển Hồ.

Nhóm này khai nguyên nhân đánh hội đồng nạn nhân là "ghen tuông".

Nam sinh bị 3 người lao vào đánh khi đang ngồi uống nước. Ảnh: Cắt từ video

Rạng sáng 7/2, Nguyễn ngồi uống nước cùng 2 người bạn, trong đó có một nữ sinh, trên đường Phạm Văn Đồng, phường Pleiku. Một lúc sau nhóm thanh thiếu niên đi xe máy đến, xông vào đấm, đá Nguyễn khiến em bất tỉnh. Người bạn ngồi cùng nạn nhân cũng bị nhóm này tấn công tới tấp.

Nguyễn được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai cấp cứu nhưng tử vong vào tối hôm sau.

Nữ sinh ngồi uống nước cùng Nguyễn được cho là "bồ" của một người trong nhóm nghi phạm.

Trần Hóa

* Tên nạn nhân đã thay đổi