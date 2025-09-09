Thiếu niên 13 tuổi bị bắt vì tàng trữ kho súng

MỹCảnh sát Washington bắt cậu bé 13 tuổi sau khi khám nhà, phát hiện một lượng lớn vũ khí và các trang viết về kịch bản xả súng.

ABC News ngày 8/9 dẫn thông báo từ Văn phòng Cảnh sát Hạt Pierce, cho biết giới chức đã nhận tin về thiếu niên 13 tuổi được tiếp cận súng và có ý tưởng xả súng trường học từ chiều 5/9.

Cảnh sát hạt Pierce và lực lượng đặc nhiệm SWAT khám xét nhà cậu bé vào 1h sáng ngày 6/9 và tìm thấy "một kho vũ khí" gồm 23 khẩu súng, đa số là súng trường tự chế sử dụng các bộ phận in 3D và các khẩu súng ngắn không được khóa an toàn.

Giới chức còn phát hiện nhiều băng đạn nạp đầy có những chữ viết liên quan đến xả súng trường học, cùng các vật liệu chế tạo pháo hoa, chất nổ.

Số súng được phát hiện trong nhà của cậu bé 13 tuổi ở Washington, Mỹ. Ảnh: ABC News

Theo thông tin từ tòa án, từ tháng 6, nghi phạm thiếu niên đã đăng hình ảnh cầm súng lên mạng xã hội, kèm các bài viết, tin nhắn phản ánh "nỗi ám ảnh với các vụ xả súng trường học trong thời gian gần".

Giới chức cho biết cậu bé đã không đi học kể từ năm 2021. Trong phòng, cậu bé cũng treo nhiều ảnh, khắc chữ liên quan đến xả súng, dường như chuẩn bị lên kế hoạch thực hiện xả súng.

Nghi phạm bị cáo buộc âm mưu đe dọa đánh bom, gây thương vong cho trường học, tàng trữ vũ khí, chất nổ trái phép. Trong phiên tòa hôm nay, thiếu niên bác toàn bộ cáo buộc.

Bên ngoài phòng xử án, bố mẹ cậu bé khẳng định với truyền thông rằng đây là một sự hiểu lầm. Mẹ cậu cho biết những bài đăng trên mạng xã hội chỉ là do cậu muốn chơi trội với bạn bè và không có ý định làm hại ai. Chưa có thông tin về các cáo buộc đối với bố mẹ nghi phạm.

Cậu bé đang bị giam tại Trung tâm Giam giữ Trẻ vị thành niên Remann Hall. Giới chức đang mở rộng điều tra vụ án.

Đức Trung (Theo ABC News, Komo News)