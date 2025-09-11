'Thiếu Guardiola, đội mạnh nhất không thể chơi hay nhất'

AnhTrong mắt bạn cũ - cựu giám đốc bóng đá Man City Txiki Begiristain, HLV Pep Guardiola xuất sắc cả trong khía cạnh giành chiến thắng và trình diễn thứ bóng đá đẹp.

"Khi bạn có đội bóng mạnh nhất thế giới, Pep sẽ giúp họ chơi thứ bóng đá hay nhất thế giới. Với ông ấy, bạn có thể có cả hai. Với những người khác, bạn có thể có đội bóng mạnh nhất thế giới, nhưng không thể chơi thứ bóng đá hay nhất", Begiristain nói ngày 10/9 trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông nội bộ CLB Anh.

Begiristain từng cùng Guardiola gặt hái thành công trong hàng chục năm. Thời còn là cầu thủ, giai đoạn 1990-1995, hai ông giúp Barca giành một Cup C1 và 4 La Liga liên tiếp. Trong vai trò Giám đốc bóng đá và HLV, họ cũng hợp tác ăn ý tại Barca 2008-2010 và Man City 2016-2015, giành hai Champions League, hai La Liga, 6 Ngoại hạng Anh và hai cú ăn ba.

Begiristain cầm Cup Champions League 2023 cùng Guardiola (phải) sau trận chung kết thắng Inter 1-0. Ảnh: Man City

Lối chơi đẹp là ấn tượng lớn nhất về Guardiola trong sự nghiệp HLV. Tại Barca, ông biến chiến thuật tiki-taka trở thành hình mẫu cho cả thế giới học tập, là nền tảng của tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và Euro 2012. Với Man City, Guardiola cũng làm thay đổi bóng đá Anh, tạo ra đội bóng chinh phục kỷ lục 100 điểm, cú ăn ba và 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp.

Trong công tác quản lý, Begiristain luôn coi Guardiola là thủ lĩnh. Từ đó, ông định hình bản thân là người giúp việc và hỗ trợ tốt nhất có thể trong việc xây dựng đội bóng. "Bạn phải hiểu rõ vai trò của mình cũng như vai trò chủ chốt của Pep", Begiristain nói thêm. "Bạn chỉ cần giúp ông ấy bình tĩnh và thấy rằng, trong khuôn khổ cấu trúc CLB, bạn có khả năng giúp ông ấy xây dựng đội bóng mạnh nhất thế giới".

Mùa vừa qua, Man City vào giai đoạn suy thoái, trở thành kẻ ngoài cuộc ở cả Ngoại hạng Anh, Champions League và Club World Cup. Trong kỳ chuyển nhượng hè, Guardiola giải phóng các cựu binh Kevin De Bruyne, Kyle Walker, Ederson và Ilkay Gundogan, đồng thời bổ sung Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki, Tijjani Reijnders, James Trafford và Gianluigi Donnarumma. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi vẫn cần thêm thời gian để cho kết quả. Ba vòng đầu Ngoại hạng Anh 2025-2026, Man City thua hai trận trước Tottenham và Brighton.

Với kinh nghiệm từng có ở Barca năm 2008 và Man City năm 2016, Begiristain ủng hộ sự thay đổi. "Phần khó nhất là xây dựng lại một đội bóng đang suy yếu", vị cựu Giám đốc bóng đá nói. "Có những cầu thủ giúp bạn chiến thắng và vẫn hữu ích trong một thời gian, nhưng sẽ không còn hữu ích trong tương lai. Khi đó, bạn phải đưa ra những quyết định rất khó khăn".

Thanh Quý (theo Marca)