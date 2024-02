'Thiếu gia' trộm hàng hiệu ở Sài Gòn

Phan Văn Chiến, 32 tuổi, ăn mặc sành điệu vào cửa hàng Tiffany & Co, Hermes trong trung tâm thương mại ở TP HCM lén trộm trang sức, ví... trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Ngày 29/2, Chiến bị Công an quận 1 bắt tạm giam về tội Trộm cắp tài sản.

Bị can thừa nhận hành vi, cho biết "từng là thiếu gia, chuyên xài hàng hiệu". Gần đây gia đình làm ăn khó khăn, anh ta nảy sinh ý định trộm các loại hàng xa xỉ để sử dụng và đem bán lấy tiền tiêu xài.

Phan Văn Chiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy

Theo điều tra, tối 21/1, Chiến với vẻ ngoài sành điệu đến cửa hàng Tiffany & Co trên đường Đồng Khởi, quận 1, hỏi mua nhiều trang sức đắt tiền. Anh ta được nhân viên mời vào khu VIP, mang các hộp trang sức hàng hiệu ra giới thiệu.

Chiến vờ hỏi các thông tin liên quan, chờ lúc nữ nhân viên quay mặt đi liền đút 3 vòng tay đính đá quý (trị giá 2,6 tỷ đồng) vào túi giấy của mình. Tiếp đó, anh ta viện cớ ra ngoài nghe điện thoại, bỏ trốn. Phi vụ trót lọt.

Phan Văn Chiến đi xem hàng trong trung tâm thương mại. Ảnh cắt từ camera an ninh

Vài ngày sau, Chiến quay lại trung tâm thương mại này, chọn cửa hàng Hermes làm mục tiêu. Anh ta nói nhân viên cho xem những loại ví, bóp cầm tay đắt tiền.

Chiến liên tục yêu cầu họ đi lấy thêm các sản phẩm khác, rồi thừa cơ hội đút 3 chiếc ví (tổng trị giá 450 triệu đồng) vào túi xách của mình. Bằng chiêu cũ, hắn viện cớ có cuộc điện thoại cần nghe, trốn mất.

Công an quận 1 đã trích xuất camera an ninh tại trung tâm thương mại, xác định Chiến là nghi can, bắt giữ cùng tang vật.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Nhật Vy

Nhật Vy