'Thiếu gia showbiz Trung Quốc' chụp hình cưới cổ tích

Hai người quen biết khi Nghệ Dương là thực tập sinh tại SM Entertainment (Hàn Quốc), còn Hoàng Tử Thao là thành viên nhóm nhạc EXO của công ty. Năm 2018, Từ Nghệ Dương về Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Cô từng tham gia một số show tuyển chọn idol ở quê nhà, sau đó trở thành ca sĩ thuộc quản lý ở công ty giải trí do Hoàng Tử Thao làm chủ.