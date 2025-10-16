'Thiếu gia showbiz Trung Quốc' chụp hình cưới cổ tích

Bộ ảnh được cặp vợ chồng đăng trên trang cá nhân tối 15/10.
Theo Sina, cô dâu thử 12 chiếc đầm cưới, sau đó chọn 5 chiếc phong cách lộng lẫy.
Cả hai tạo dáng trên bãi cỏ trước lâu đài. Trên Weibo, hàng nghìn khán giả nhận xét ảnh cưới ngọt ngào như trong cổ tích, chúc phúc hai ca sĩ.
Một số nguồn tin nói hôn lễ Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương diễn ra ngày 16/10 tại Hải Nam, Trung Quốc song đại diện công ty quản lý Tử Thao phủ nhận.
Phía quản lý đăng thông cáo cảnh báo fan vì những ngày qua, nhiều người lừa đảo, bán vé mời tham gia hôn lễ Hoàng Tử Thao.
Hai người quen biết khi Nghệ Dương là thực tập sinh tại SM Entertainment (Hàn Quốc), còn Hoàng Tử Thao là thành viên nhóm nhạc EXO của công ty. Năm 2018, Từ Nghệ Dương về Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Cô từng tham gia một số show tuyển chọn idol ở quê nhà, sau đó trở thành ca sĩ thuộc quản lý ở công ty giải trí do Hoàng Tử Thao làm chủ.
Hoàng Tử Thao hoạt động ở Trung Quốc 10 năm qua, sau khi rời EXO năm 2015. Ngoài ca hát, anh sáng tác bài hát, làm nhà sản xuất cho tác phẩm của mình.
Tử Thao cũng làm nhà sản xuất cho một số show thực tế, trong đó có Produce 101. Anh đóng các phim như Bên nhau trọn đời, Thiết đạo phi hổ, Quy tắc trò chơi, Đại thoại tây du (bản truyền hình).
Ca sĩ được truyền thông Trung Quốc mệnh danh là "thiếu gia showbiz" khi thừa kế tài sản lớn từ cha - doanh nhân Hoàng Trung Đông. Theo Renwu, ông Hoàng Trung Đông từng gây dựng công ty trị giá hơn 20 tỷ nhân dân tệ và sở hữu hơn 20% cổ phần ở công ty này.
Trước khi qua đời năm 2020 vì bệnh tật, ông di chúc để lại phần lớn tài sản cho con trai. Theo Zaobao, Hoàng Tử Thao sở hữu máy bay riêng, chi phí duy trì hoạt động cho máy bay mỗi năm ít nhất 17 triệu nhân dân tệ (2,3 triệu USD). Anh là tay chơi đồng hồ xa xỉ, siêu xe có tiếng ở Trung Quốc.
Từ Nghệ Dương hóa thân công chúa trong loạt hình cưới.
Như Anh
Ảnh: Weibo