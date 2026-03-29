'Thiếu gia' Nhật Bản sống mòn trong căn hộ cao cấp

Sống trong chung cư cao cấp, mỗi tháng được chu cấp 3.000 USD tiêu vặt, Namai Akira tự nhận mình là "liều thuốc tỉnh ngộ" cho những ai tin có tiền là hạnh phúc.

Mới đây, chương trình thực tế "Can I Go Home With You?" của đài TV Tokyo phát sóng câu chuyện về Namai Akira, thu hút sự chú ý của khán giả. Đây là chương trình chuyên tiếp cận những người lỡ chuyến tàu đêm, đề nghị trả tiền taxi để theo họ về nhà và phỏng vấn.

Tại ga Shimokitazawa, Tokyo, ê-kíp bắt gặp Namai mặc áo ba lỗ đen, đứng tựa cột hát. Với mái tóc rối, thân hình phát phì và gương mặt mệt mỏi, người đàn ông 35 tuổi dễ bị lầm tưởng là người vô gia cư. Tuy nhiên, anh bất ngờ dẫn ê-kíp đến một chung cư cao cấp tại khu nhà giàu Setagaya.

Namai sở hữu căn hộ ba phòng ngủ trị giá 80 triệu yen (khoảng 530.000 USD). Nhưng khi bước qua cửa, căn hộ trông giống một trạm thu gom rác. Namai đi nguyên giày từ ngoài đường vào nhà, giẫm lên đống chăn nệm trải dưới sàn phòng khách, nơi anh ngủ mỗi đêm. Thú nhồi bông, vỏ hộp đồ ăn nhanh và chai lọ mốc meo vứt chất đống ở các góc tường.

"Tôi chưa bao giờ đi làm", Namai nói và cho biết mọi chi phí sinh hoạt của anh đều do mẹ chi trả. Căn hộ anh đang ở cũng là quà tặng từ bà.

Mẹ của Namai là một chuyên gia ngành tóc nổi tiếng, sở hữu hệ thống 7 tiệm thẩm mỹ lớn. Ở tuổi 35, Namai vẫn nhận từ 300.000 đến 500.000 yen (khoảng 2.000 - 3.300 USD) tiền tiêu vặt mỗi tháng. Con số này tương đương thu nhập của một nhân viên văn phòng tại Nhật.

Trái ngược với vẻ bệ rạc hiện tại, ảnh thời thơ ấu cho thấy Namai từng là một thiếu niên thanh tú. Sau hàng chục năm "nằm phẳng" (từ chối nỗ lực làm việc), anh tăng cân lên mức 141 kg và mắc chứng bỏ mặc bản thân. Anh tiết lộ chỉ tắm hai tuần một lần và hầu như không chải răng.

Người đàn ông 35 tuổi cho biết từng hẹn hò với 6 bạn trai và 4 bạn gái. Hiện tại, anh quen qua mạng với ca sĩ chính của một ban nhạc. Dù chưa từng gặp mặt, Namai vẫn tin đối phương bị mình "thu hút sâu sắc".

Phần lớn thời gian mỗi ngày của Namai trôi qua trong việc đọc truyện tranh, xem anime và mua sắm đồ lưu niệm. "Tôi thấy mình chính là người sẽ hủy diệt gia đình Namai", anh thừa nhận.

Câu chuyện của Namai Akira sau khi được phát sóng đã thổi bùng cuộc tranh luận tại Nhật Bản. Nhiều khán giả cho rằng anh là ví dụ của một người được đáp ứng quá mức mà không phải nỗ lực, cuộc đời có khả năng mất phương hướng. Namai Akira là nạn nhân của sự tự do không mục đích. Anh giống như một tấm gương phản chiếu, rằng tiền bạc có thể giúp cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng không thể trả lời câu hỏi "Sống để làm gì?".

"Cuộc sống đáng ngưỡng mộ không phải là người có tiền để nằm ườn, mà là có đam mê để thức dậy mỗi sáng", một khán giả bình luận.

"Một cuộc đời không mục tiêu, dù giàu có đến đâu, cũng chỉ là một hình thái khác của sự nghèo khổ", một bình luận khác nhận được hàng nghìn ủng hộ.

Bảo Nhiên (Theo Guancha/HK01)