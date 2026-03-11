Thiếu dầu diesel, công trình phục vụ APEC nguy cơ chậm tiến độ

Các nhà thầu thi công sân bay, khách sạn phục vụ APEC, đường tỉnh 975 tại Phú Quốc đang đứng ngồi không yên vì thiếu dầu, một số hạng mục phải giãn tiến độ.

Tại dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, một trong nhiều công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027, nhà thầu đang triển khai các hạng mục như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh số 2, sân đỗ...

Ông Lê Vũ Minh Quang, Chỉ huy trưởng nhà thầu thi công đường cất hạ cánh số 2, thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không (ACC), cho biết đơn vị đang đổ bêtông lớp thứ nhất đường cất hạ cánh đạt 50% khối lượng và lớp bêtông thứ hai đạt 10%, dự kiến 30/4 hoàn thành và bàn giao cho chủ đầu tư.

Nhà thầu đang huy động khoảng 160-180 đầu máy như máy ủi, máy xúc, thiết bị đổ bêtông..., cần khoảng 10.000 lít dầu diesel mỗi ngày. Tuy nhiên, từ 2/3 nguồn cung gián đoạn, nhà cung cấp chỉ cấp nhỏ giọt 2.000-3.000 lít dầu diesel mỗi ngày. Hiện đơn vị chỉ còn khoảng 6.000 lít dầu sử dụng trong vài ngày tới.

Nhà thầu xoay xở đi vay khoảng 5.000 lít dầu từ các đơn vị khác, hoặc đi mua từng lít từ các cây xăng trên đảo Phú Quốc. Giá dầu diesel đã tăng từ 19.000 lên 36.000 đồng/lít. Ngoài tăng chi phí nhiên liệu, dù giãn tiến độ nhà thầu vẫn phải trả lương nhân công, chi phí ăn uống, thuê nhà, nếu không họ sẽ về đất liền hoặc chuyển dự án khác.

Theo ông Quang, do không đủ nhiên liệu nên nhiều máy móc đứng im. Hai ngày qua, đơn vị phải cắt giảm khoảng 60% máy móc, thiết bị trên công trường, 70 lái xe, lái máy tạm nghỉ. "Chúng tôi khó đảm bảo hoàn thành hạng mục vào ngày 30/4 nếu nguồn cung dầu đến Phú Quốc bị hạn chế như hiện nay", ông nói.

Công trường sân bay quốc tế Phú Quốc mở rộng. Ảnh: Phương Linh

Cùng cảnh ngộ, đại diện Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đức Chính bày tỏ lo lắng trước nguy cơ thiếu nhiên liệu trong những ngày tới. Để san lấp mặt bằng đường cất hạ cánh sân bay Phú Quốc với diện tích 270 ha, nhà thầu phải đào 4,5 triệu m3 đất, đắp khoảng 4 triệu m3 đất. Đến nay gói thầu thực hiện 70% khối lượng, dự kiến hoàn thành vào ngày 30/5.

Để phục vụ 130 thiết bị máy móc cơ giới thi công ba ca liên tục, tương đương 400 lượt thiết bị mỗi ngày, Đức Chính phải xây dựng hai cây xăng trong công trình, hợp đồng với 5 đơn vị cung ứng với mức tiêu thụ khoảng 27.000 lít dầu mỗi ngày.

Theo ông Phùng Mạnh Tuấn, Chỉ huy trưởng công trình, đơn vị đã hợp đồng với nhà cung cấp dầu, mỗi lần chở bằng tàu ra đảo được 200.000 lít, phục vụ thi công trong 7-10 ngày. Từ ngày 2/3, đơn vị cung cấp dầu chỉ trả hàng đặt trước đó, không nhận đơn hàng nữa vì không có nguồn cung.

Hiện hai cây xăng tại dự án chỉ còn 70.000 lít dầu, cộng với thu gom trên đảo được 50.000 lít, chỉ phục vụ thi công trong một tuần. "Chúng tôi chưa biết tuần sau thi công thế nào nếu hết dầu, có thể phải tạm dừng máy móc", ông Tuấn nói.

Theo đại diện nhà thầu Đức Chính, chi phí nhiên liệu xe cơ giới chiếm tỷ trọng 17-20% trong tổng chi phí gói xây lắp. Khi giá dầu tăng gấp đôi như hiện nay khiến nhà thầu càng làm càng lỗ nếu không được chủ đầu tư điều chỉnh đơn giá.

Công trường thi công đường tỉnh 975. Ảnh: Phương Linh

Tại dự án đường tỉnh 975, tuyến huyết mạch kết nối các khu vực phát triển hạ tầng APEC ở Phú Quốc, đại diện nhà thầu An Phát cho hay mỗi ngày thiết bị thi công cần khoảng 25.000 lít dầu, song chỉ được cấp 2.000-4.000 lít. Việc thi công 3 ca 4 kíp chuyển thành "vừa làm vừa chơi", nhiều hạng mục phải giãn tiến độ, ông Hoàng Hương Sơn, Chỉ huy trưởng công trường, cho hay.

Tại Phú Quốc, hàng loạt dự án giao thông và hạ tầng lưu trú phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm trước mùa mưa. Hầu hết hạng mục nền móng, san lấp và thi công kết cấu đều phụ thuộc vào thiết bị, máy móc chạy dầu diesel.

Trung bình một công trường hạ tầng quy mô khoảng 5.000-6.000 tỷ đồng, thi công trong khoảng 3 năm, thường phải huy động 100-200 đầu máy cơ giới hoạt động liên tục, với mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 10.000-20.000 lít dầu diesel mỗi ngày, thậm chí cao hơn. Với mức tiêu thụ lớn như vậy, lượng nhiên liệu các nhà thầu có thể dự trữ tại công trường thường chỉ đủ hoạt động trong 3-5 ngày.

Vì vậy, nếu nguồn cung diesel bị gián đoạn, hệ thống máy móc sẽ phải dừng hoạt động, các ca kíp thi công bị phá vỡ và hàng trăm lao động phải chờ việc, kéo theo nguy cơ chậm tiến độ và gia tăng chi phí vận hành.

Theo các nhà thầu, việc bảo đảm nguồn cung diesel ổn định cho các công trường APEC là yếu tố then chốt để duy trì tiến độ thi công. Do đó, cơ quan quản lý cần sớm có cơ chế ưu tiên về nguồn cung nhiên liệu với mức giá được kiểm soát. Nếu dầu còn khan hiếm đến tháng 4 hoặc 5, thời điểm các dự án bước vào giai đoạn thi công cao điểm, thì nguy cơ đình trệ công trường có thể xảy ra.

Mới đây, các doanh nghiệp thi công dự án hạ tầng trọng điểm ở Phú Quốc đã kiến nghị chủ đầu tư hỗ trợ giá nhiên liệu tăng, trợ giúp công nhân khi giãn việc làm và kiến nghị cơ quan chức năng đảm bảo nguồn cung nhiên liệu. "Chúng tôi rất lo vài ngày công nhân không có việc làm thì rất khó giữ chân họ. Công nhân sẽ về bờ hoặc dịch chuyển sang dự án khác, sau đó tuyển lại rất khó, lúc đó công trường lại thiếu lao động", ông Lê Vũ Minh Quang nói.

Đoàn Loan