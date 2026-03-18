Thiếu đất nghĩa trang, Anh cân nhắc tái sử dụng mộ 100 tuổi

Để giải quyết tình trạng thiếu đất nghĩa trang, Anh đề xuất hạ sâu hài cốt các ngôi mộ trên 100 năm để có không gian lập mộ mới phía trên.

"Đề xuất mà chúng tôi đưa ra sẽ hiện đại hóa và đơn giản hóa luật chôn cất, hỏa táng tại Anh cùng xứ Wales, cung cấp biện pháp bảo vệ rõ ràng, nhất quán hơn cho gia đình, bạn bè của những người đã khuất", Guardian ngày 17/3 dẫn lời giáo sư Lisa Webley, ủy viên luật pháp về tài sản, gia đình và ủy thác của Ủy ban Luật pháp Anh. Đây là cơ quan cố vấn luật pháp cho chính phủ và nghị viện.

Việc tái sử dụng mộ vốn đã được cho phép ở một số nghĩa trang tại London và các khu chôn cất của Giáo hội Anh, với yêu cầu mộ phần chỉ được tái sử dụng khi đủ 75 năm trở lên.

Theo đề xuất mới, việc này có thể được mở rộng hơn tại nhiều địa phương trên toàn Anh và xứ Wales, sau khi tham vấn cộng đồng địa phương và được chính quyền phê duyệt. Để đổi lấy sự nới lỏng về quy mô này, Ủy ban Pháp luật đề xuất nâng quy định thời gian chờ từ 75 năm lên ít nhất 100 năm, nhằm đảm bảo sự tôn trọng tối đa đối với người đã khuất và xoa dịu những lo ngại về mặt tâm linh của thân nhân.

Người nhà có thời hạn một năm để nộp đơn phản đối và bất kỳ ý kiến phản đối nào cũng trì hoãn việc tái sử dụng mộ phần đó thêm 25 năm. Mộ của các quân nhân sẽ được giữ nguyên hiện trạng.

Theo đề xuất, một số nghĩa trang bị đóng cửa theo luật từ thời kỳ Victoria (1837-1901) sẽ được mở cửa lại. Những thay đổi này sẽ tạo khung pháp lý quốc gia, giảm bớt áp lực về không gian chôn cất và hiện đại hóa hệ thống đã tồn tại suốt 170 năm qua.

Nghĩa trang Yardley ở Birmingham. Ảnh: Guardian

Quy trình tái sử dụng chỉ áp dụng với hài cốt đã hóa xương. Khi đó, phần cốt cũ sẽ được chuyển xuống lớp đất sâu hơn trong cùng huyệt mộ để tạo không gian an táng mới phía trên.

Hiệp hội Giám đốc Mai táng Quốc gia Anh (NAFD) ủng hộ luật nhưng cho rằng cần xem xét kỹ hơn. Chính phủ Anh đang ghi nhận những ý kiến này trước khi công bố báo cáo về quy định an táng mới.

Hồng Hạnh (Theo Guardian)