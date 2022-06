Thiều Bảo Trâm dùng cảm xúc chia tay để thu album

Ca sĩ Thiều Bảo Trâm dùng cảm xúc hạnh phúc, đau khổ trong tình yêu để thực hiện album "after YOU".

Cô giới thiệu dự án bằng việc tung hình ảnh, hé lộ giai điệu các ca khúc hôm 1/6. Album có năm bài hát gồm: Trước tiên anh hãy nói chia tay em đi (Phúc Bồ - Andiez), Một tuần sau chia tay (Phạm Hải Âu), after YOU (An Coong Piano), Chúng ta làm bạn được không? (V142), Sau lưng anh có ai kìa (Nguyễn Phúc Thiện) - single từng giành Top 1 trending YouTube trong 14 ngày hồi tháng 4.

Giai điệu ca khúc 'after YOU" của Thiều Bảo Trâm Thiều Bảo Trâm hé lộ một phần giai điệu "after YOU" trước khi phát hành vào ngày 7/6. Video: Nhân vật cung cấp

Các bài hát đều mang màu sắc ballad, chủ đề chia tay. Thiều Bảo Trâm cho biết cô dùng cảm xúc thật khi đổ vỡ trong tình yêu để thu âm. Ca sĩ nói: "Ở tuổi 28, tôi biết ơn khi trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống để thể hiện bài hát có chiều sâu. Trước đây, tôi từng phải nhờ đến phim ảnh, sách truyện để có thêm cảm xúc nhưng hiện thì không. Tôi từng yêu, hạnh phúc, thất vọng và chia tay. Nỗi đau, niềm vui ở tuổi này được tôi đón nhận bình thản, không còn ngốc nghếch nữa".

Hình ảnh Thiều Bảo Trâm trong album đầu tay. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ca sĩ cho biết từng có nhiều tâm tư không thể chia sẻ với ai, chỉ biết giữ trong tim. Khi đưa được cảm xúc này vào âm nhạc, cô thấy nhẹ nhõm. Trong quá trình thu âm, Thiều Bảo Trâm từng nghẹn ngào, thoáng buồn. Cô nói: "Những bài hát trong album đến với tôi tình cờ. Tôi thực hiện sản phẩm không để tặng cho riêng ai. Tôi xem đây là thử thách, muốn cho khán giả thấy rõ màu sắc âm nhạc của mình thời gian tới".

Thiều Bảo Trâm gặp áp lực lớn trong sáu tháng thực hiện album. Ca sĩ nói: "Tôi căng thẳng vì ngày qua ngày phải tìm hiểu âm thanh, thể loại nhạc, làm việc với nhạc sĩ, êkíp. Tôi khá cầu toàn, các bài hát đều phải sửa rất nhiều lần".

MV "Sau lưng anh có ai kìa" - Thiều Bảo Trâm MV "Sau lưng anh có ai kìa" được Thiều Bảo Trâm phát hành hồi tháng 4. Video: Nhân vật cung cấp

Cô sinh năm 1994 ở Thanh Hóa. Gia đình Thiều Bảo Trâm có bốn chị em gái, riêng cô và chị - Thiều Bảo Trang - theo đuổi ca hát. Năm 2013, họ từng thành lập nhóm nhạc Bee.T, dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Phương Uyên, hoạt động hai năm thì tách solo. Năm 2017, Thiều Bảo Trâm gây chú ý khi tham gia cuộc thi The Remix (Hòa âm ánh sáng). Tháng 1/2021, cô và ca sĩ Sơn Tùng M-TP gây xôn xao trước tin chia tay sau gần tám năm gắn bó.

