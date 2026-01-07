Thiếu 31.000 đơn vị máu điều trị dịp Tết

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cần 122.000 đơn vị máu cung cấp điều trị bệnh nhân tại 180 bệnh viện miền Bắc dịp Tết, song hiện còn thiếu khoảng 31.000 đơn vị.

Thông tin được PGS Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, cho biết tại họp báo chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ, chiều 6/1 do Báo Tiền Phong phối hợp Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và các đơn vị tổ chức.

Trung bình mỗi tuần Viện cần khoảng 9.500 đơn vị máu, dịp Tết tăng lên 10.000-10.500 đơn vị. Nguyên nhân là người bệnh cần truyền máu cuối năm để có đủ sức khỏe về đón Tết cùng gia đình và sẽ trở lại các bệnh viện ồ ạt sau kỳ nghỉ kéo dài. Các bệnh viện cũng cần dự trữ lượng máu cao hơn để đáp ứng nhu cầu sẵn sàng cấp cứu và điều trị trong kỳ nghỉ.

Hiến máu tình nguyện tại Viện huyết học. Ảnh: Quang Hải

PGS Quế cho hay các cơ sở y tế trung tâm đã lên kế hoạch tiếp nhận máu dự trữ từ tháng 10, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu điều trị. Trung tâm vẫn đang điều phối máu cho Cần Thơ và lên kế hoạch hỗ trợ miền Trung.

Song song với các điểm hiến máu cố định, ngành y tế triển khai các chương trình hiến máu tận nơi, tại các tỉnh thành, trường học. Đồng thời, trong dịp Tết Nguyên đán, viện sẽ tiếp nhận máu tất cả ngày nghỉ, 30 Tết hay mùng Một Tết vẫn mở cửa để kịp thời cứu người bệnh.

Chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ lần thứ 18 khai mạc vào ngày 11/1 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

PGS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho hay phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ. Riêng trong năm 2025, toàn quốc đã vận động và tiếp nhận gần 1,75 triệu đơn vị máu, trong đó 98% từ người hiến máu tình nguyện, tương đương khoảng 1,75% dân số tham gia hiến máu. Nhờ nguồn máu ổn định này, tình trạng khan hiếm máu vào dịp Tết Nguyên đán nhiều năm trở lại đây đã được cải thiện rõ rệt.

Lê Nga