Một người, nhiều khả năng là nhân viên sân bay, thiệt mạng vì bị cuốn vào động cơ máy bay trong sự cố hy hữu ở sân bay quốc tế Amsterdam.

Hãng hàng không hoàng gia Hà Lan KLM thông báo sự cố xảy ra chiều 29/5, khi chuyến bay số hiệu KL1341 đang chuẩn bị cất cánh từ sân bay quốc tế Schiphol ở Amsterdam đi Đan Mạch.

Truyền thông địa phương cho biết người bị cuốn vào động cơ phản lực của chiếc Embraer E190STD có thể là nhân viên tại sân bay, đang hỗ trợ đưa máy bay rời khỏi nơi đỗ ra đường lăn để chuẩn bị cất cánh.

Marechaussee, lực lượng cảnh sát quân sự Hà Lan, đã tiếp nhận điều tra sự việc. Danh tính nạn nhân chưa được xác minh và cơ quan điều tra chưa thể kết luận liệu đây là tai nạn hay vụ tự sát.

Xe cứu hỏa và an ninh sân bay tại hiện trường sự cố người bị cuốn vào động cơ máy bay tại Schipol ngày 29/5. Ảnh: X/FL360aero

Toàn bộ hành khách cùng phi hành đoàn đều an toàn và được biên phòng Hà Lan đưa khỏi máy bay. Chuyến bay KL1341 bị trì hoãn vài tiếng, rồi được cho phép khởi hành vào đêm 29/5.

KLM cho biết hãng sẽ hỗ trợ tâm lý cho những hành khách và nhân viên đã chứng kiến sự cố.

Ngành hàng không thường chứng kiến nhiều sự cố, nhưng việc người bị hút vào động cơ máy bay được xếp vào diện hy hữu nhất. Theo thống kê của Boeing, trong gần 40 năm từ 1969 đến 2008, hãng này chỉ ghi nhận 37 nạn nhân bị hút vào động cơ máy bay các loại.

Sân bay quốc tế Schipol của Hà Lan là một trong những nút giao thông hàng không tấp nập nhất châu Âu, phục vụ khoảng 61,9 triệu hành khách và 1,4 triệu tấn hàng hóa trong năm 2023. Riêng trong tháng 4, sân bay đã đón hơn 5,5 triệu lượt hành khách.

Công ty vận hành Schipol cho biết sân bay có hệ thống an ninh và an toàn hàng không nghiêm ngặt hàng đầu châu Âu, với quy trình kiểm tra có thể "gây căng thẳng" cho hành khách và từ năm 2023 phải mở thêm hệ thống đặt lịch kiểm tra an ninh để giảm thời gian chờ đợi.

Hãng đánh giá chất lượng hàng không Strytrax, có trụ sở chính tại Anh, xếp hạng 4 sao cho Schipol về an ninh, ngang với các sân bay hàng đầu châu Âu như Heathrow tại London và Charles de Gaul tại Paris.

Thanh Danh (Theo AFP, BBC, News9)