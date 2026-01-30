Thiết kế xanh tại căn hộ thông tầng Rivea Residences

Căn hộ thông tầng The Rey Edition tại Rivea Residences dùng kính giảm hấp thụ nhiệt, tiết kiệm năng lượng, có sân vườn riêng cùng tầm nhìn công viên sinh thái, hướng đến chuẩn EDGE.

The Rey Edition là dòng sản phẩm duplex phiên bản giới hạn thuộc dự án Rivea Residences quy mô 3 ha, tọa lạc tại phía Nam Hà Nội. Dòng sản phẩm có 96 căn, bố trí từ tầng 20 đến 35 trong hai tòa tháp. Meygroup phát triển sản phẩm theo định hướng sống xanh, hướng đến tiêu chuẩn EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies). Tiêu chuẩn này chú trọng ba yếu tố tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước và giảm phát thải carbon trong quá trình vận hành công trình.

Ở mặt ngoài, 100% căn hộ sử dụng hệ kính Low-E từ sàn đến trần theo chuẩn EDGE. Giải pháp giúp giảm hấp thụ nhiệt từ môi trường bên ngoài, hạn chế tia cực tím, tăng khả năng cách âm - cách nhiệt và tối ưu ánh sáng tự nhiên. Nhờ đó, không gian bên trong căn hộ duy trì sự ổn định nhiệt độ theo mùa, giảm nhu cầu sử dụng điều hòa và tiết kiệm năng lượng trong dài hạn.

Toàn bộ mặt ngoài căn hộ trang bị kính Low-E. Ảnh: Meygroup

Theo các đơn vị tư vấn công trình xanh, việc áp dụng kính Low-E và thiết kế thông gió tự nhiên là những yếu tố quan trọng giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà và độ ẩm, tác động trực tiếp tới sức khỏe cư dân.

Tất cả căn duplex bố trí từ tầng 20 trở lên nên có tầm nhìn mở rộng ra công viên sinh thái Vĩnh Hưng 15 ha nằm đối diện, sông Hồng và khu vực phố cổ lịch sử. Mỗi căn sở hữu ban công rộng khoảng 2 m, được thiết kế để tích hợp bể bơi riêng và khu vườn cá nhân. Sân vườn với mảng xanh giúp điều hòa chất lượng không khí, cải thiện tâm trạng. Hồ bơi dài gần 7 m giúp gia chủ có không gian thư giãn riêng tư.

Không gian thông tầng cao khoảng 6.8 m là điểm nhấn trong cấu trúc căn hộ, giúp tăng cường đối lưu không khí và ánh sáng tự nhiên. Cách tổ chức không gian này góp phần giảm cảm giác bí bách thường thấy ở các căn hộ cao tầng, tạo sự linh hoạt trong sinh hoạt của gia đình nhiều thế hệ.

The Rey Edition có hồ bơi, sân vườn riêng, tầm nhìn ra công viên sinh thái. Ảnh: Meygroup

Tầng trên của căn hộ được bố trí các phòng ngủ theo chuẩn master suite, có phòng tắm ốp kính. Phòng ngủ lớn tách biệt với không gian sinh hoạt chung bên dưới, đáp ứng nhu cầu riêng tư ngày càng cao trong các gia đình đô thị hiện đại.

Hệ cảnh quan của dự án do Belt Collins tư vấn thiết kế, tổ chức theo nhiều lớp không gian tại các tầng cao và tầng mái. Hệ cảnh quan trong dự án lấy cảm hứng từ những dòng chảy của nước, phân thành 4 lớp từ trên xuống dưới tại các tầng 35, 19, 6A và khối đế. Cách tiếp cận này giúp đưa mảng xanh và mặt nước lên cao, thay vì chỉ tập trung ở tầng trệt như mô hình truyền thống.

Bên cạnh các tiện ích chung như gym, bể bơi, sauna, vườn dạo bộ trên cao, dự án tích hợp một số tiện ích chuyên biệt phục vụ chăm sóc sức khỏe và vận động, gồm phòng golf 3D, khu thư giãn, khu sinh hoạt ngoài trời. Hệ thống đỗ xe định danh tăng tính riêng tư và thuận tiện trong vận hành.

Cầu Khởi Nguyên với hệ tiện ích tầng mái tại dự án. Ảnh: Meygroup

Ngoài ra, Meygroup cho biết đã ký kết hợp tác với Trường Đoàn Thị Điểm để phát triển trường học Meyschool Đoàn Thị Điểm ngay trong nội khu, bổ sung hạ tầng giáo dục cho cư dân.

Đơn vị cho biết việc áp dụng tiêu chuẩn EDGE cùng cấu trúc căn hộ và hệ tiện ích hướng tới sức khỏe, giúp đáp ứng nhu cầu sống xanh tại khu vực nội đô Hà Nội, nơi quỹ đất và không gian tự nhiên ngày càng hạn chế. Điều này phù hợp với xu hướng chung, như theo báo cáo của Global Growth Insight năm 2025, thị trường bất động sản gắn với chăm sóc sức khỏe toàn cầu đạt quy mô khoảng 496 tỷ USD và dự kiến tiếp tục tăng trong các năm tới. Tổng hợp từ Forbes cũng cho thấy người mua nhà, đặc biệt ở phân khúc trung - cao cấp, ngày càng ưu tiên các tiêu chí liên quan đến môi trường sống, mảng xanh liên tục và khả năng tái tạo năng lượng.

Hoài Phương