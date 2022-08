Thiết kế tối ưu kinh doanh của nhà phố An Phát Residence

Bình DươngNhà phố An Phát Residence có thể khai thác kinh doanh đa ngành nhờ thiết kế một trệt, hai lầu, mặt tiền rộng thoáng ở TP Dĩ An.

Dự án An Phát Residence được định hướng trở thành một khu nhà phố cao cấp ở trung tâm TP Dĩ An, đem đến không gian sống hiện đại cho cư dân giới trung – thượng lưu. Sản phẩm nhà phố tại dự án sở hữu vị trí thuận tiện và thiết kế hiện đại để tối ưu việc kinh doanh thương mại.

Khu nhà phố tọa lạc ngay mặt tiền đường Bùi Thị Xuân rộng 22m, khu vực tập trung nhiều cư dân đồng thời thuộc lõi đô thị đang phát triển mạnh tại TP Dĩ An. Giỏ hàng dự án có số lượng giới hạn 51 căn với diện tích đa dạng từ 60 - 95m2, mức giá từ 3,9 tỷ đồng một căn.

Dãy nhà phố An Phát Residence đã hoàn thiện. Ảnh: An Phát Group

Hai dãy nhà phố tại An Phát Residence được quy hoạch đối diện nhau, ngăn cách bởi trục đường nội khu rộng 13m tạo lợi thế để chủ sở hữu khai thác kinh doanh đa ngành nghề như khách sạn mini, cho thuê văn phòng, nhà hàng ẩm thực, spa-gym, phòng khám... Bên đó, thiết kế nhà phố theo phong cách tân cổ điển châu Âu với gam màu trắng – xám chủ đạo.

Mỗi căn nhà đều sở hữu tầng trệt rộng thoáng với khoảng cách trần cao thuận lợi để khai thác cho thuê hoặc kinh doanh. Tất cả các căn nhà đã hoàn thiện với mặt trước được ốp đá hoa cương cao cấp, ban công được thiết kế uốn lượn, cửa cuốn nhập khẩu từ Đức cùng lót gạch sàn... Sau khi nhận nhà, các chủ nhân có thể trang trí theo sở thích cá nhân để ở hoặc vận hành kinh doanh ngay.

Tầng trệt với trần cao được thiết kế vuông vức. Ảnh: An Phát Group

Các tầng trên cũng được các kiến trúc sư tính toán tỉ mỉ để tối ưu hóa không gian sử dụng bao gồm đầy đủ các gian phòng từ phòng khách, phòng bếp, nhà tắm, phòng giặt... cùng ban công có tầm nhìn thông thoáng. Các không gian chức năng ưu tiên sử dụng hệ cửa kính rộng, giúp đón gió và ánh sáng tự nhiên. Cách bố trí này mở ra không gian sống thoải mái cho các gia đình nhiều thế hệ hoặc khai thác cho thuê văn phòng, spa... cũng rất phù hợp.

Tầng trên sở hữu ban công rộng với tầm nhìn thoáng đãng. Ảnh: An Phát Group

Nhờ sở hữu vị trí trung tâm TP Dĩ An, vị trí dự án cũng dễ dàng kết nối vói hệ thống tiện ích trong khu vực như Vincom Plaza Dĩ An, chợ Tân Bình, trường tiểu học Tân Bình, khu công nghiệp VSIP 1, ga Dĩ An... Vị trí này cách Khu du lịch Suối Tiên, TP Thủ Đức 8 km và cách TP Biên Hòa khoảng 10 km. Ngoài ra, cư dân An Phát Residence còn được tận hưởng nhiều tiện ích trong khuôn viên dự án như khu công viên cây xanh, lối đi bộ thoáng mát, không gian vui chơi, giải trí ngoài trời...

Đặc biệt khu nhà phố An Phát Residence có pháp lý hoàn chỉnh với sổ hồng từng căn. Chủ đầu tư An Phát Group cùng đơn vị phân phối độc quyền Land Vạn Phú đang áp dụng nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách hàng như thanh toán trước 30% (gần 1,2 tỷ đồng) có thể sở hữu một căn nhà phố đã hoàn thiện, có thể vận hành kinh doanh ngay. Phần còn lại khách hàng sẽ được ngân hàng hỗ trợ cho vay từ ngân hàng đồng hành OCB với lãi suất ưu đãi cùng mức chiết khấu thanh toán đến 2% và tặng gói nội thất trị giá 42 triệu đồng.

Diệp Anh