Thiết kế tối giản trên camera an ninh Imou Cruiser 2

Với thiết kế tối giản, lắp đặt dễ dàng, camera Imou Cruiser 2 không chỉ tối ưu khả năng bảo vệ mà còn phù hợp với đa dạng không gian nhà ở.

Khi lựa chọn camera an ninh ngoài trời, bên cạnh tính năng ưu việt, người dùng còn quan tâm đến các yếu tố thẩm mỹ như màu sắc, kiểu dáng, chất liệu của sản phẩm. Do đó, bên cạnh việc tập trung phát triển công nghệ, các thương hiệu cũng xem xét cải tiến yếu tố thẩm mỹ, để camera không chỉ là thiết bị bảo vệ an ninh mà còn là vật tô điểm cho không gian sống.

Cruiser 2 với thiết kế tối giản, màu trắng chủ đạo. Ảnh: Imou

Cruiser 2 với thiết kế màu trắng chủ đạo, tạo cảm giác trung tính, nhã nhặn phù hợp từ phong cách từ tối giản đến sang trọng. Camera có thiết kế bo tròn, hiện đại, dễ dàng lắp đặt.

Camera Cruiser 2 có thiết kế đạt chuẩn IP66, chống nước, chống bụi giúp sản phẩm hoạt động hiệu quả trong điều kiện mưa gió, thời tiết xấu.

Imou Cruiser 2 có thiết kế đạt chuẩn IP66 - chống nước, chống bụi. Ảnh: Imou

Theo đại diện đơn vị sản xuất, công nghệ AI Imou Sense tích hợp trong sản phẩm giúp phát hiện con người và phương tiện với độ chính xác cao, giảm các cảnh báo sai do côn trùng, hay chuyển động của cây cối. Phạm vi phát hiện hiệu quả có thể đạt tới 22m đối với người và 44m với ôtô.

"Cruiser 2 tích hợp AI Imou Sense với các thuật toán liên quan đến âm thanh, điều hướng, phát hiện, giúp tăng khả năng nhận diện con người, phương tiện", đại diện Imou nói.

Ngay khi phát hiện chuyển động của người hoặc phương tiện, camera sẽ lập tức gửi cảnh báo đến điện thoại người dùng, đồng thời bật cảnh báo bằng đèn và còi. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ tùy chỉnh âm thanh báo động, người dùng còn có thể ghi âm giọng nói để thay thế cho âm thanh cảnh báo mặc định ngay trên ứng dụng Imou Life.

Camera Cruiser 2 là camera đạt danh hiệu Camera AI Xuất sắc tại Tech Awards 2023. Để tìm hiểu thêm chi tiết về sản phẩm, độc giả có thể truy cập tại đây.

Thảo Vân