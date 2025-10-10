Thiết kế tinh gọn cho căn hộ 70 m2 với ngân sách 300 triệu đồng

Căn hộ 70 m2 tại Bắc Ninh gồm hai phòng ngủ, một khu sinh hoạt chung được thiết kế theo hướng tối giản, phù hợp với gia đình trẻ có con nhỏ. Với tiêu chí tối ưu ngân sách và thời gian, toàn bộ phần trần, tường, sàn được giữ nguyên hiện trạng bàn giao, KTS chỉ can thiệp vào phần nội thất.

Vợ chồng gia chủ mong ngôi nhà là tổ ấm, nơi cả gia đình được quây quần, thoải mái và an toàn để nuôi dạy con cái. Ưu tiên lớn nhất của gia chủ là sự tiện nghi và không gian ấm cúng.