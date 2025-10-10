Thiết kế tinh gọn cho căn hộ 70 m2 với ngân sách 300 triệu đồng

Căn hộ 70 m2 tại Bắc Ninh gồm hai phòng ngủ, một khu sinh hoạt chung được thiết kế theo hướng tối giản, phù hợp với gia đình trẻ có con nhỏ. Với tiêu chí tối ưu ngân sách và thời gian, toàn bộ phần trần, tường, sàn được giữ nguyên hiện trạng bàn giao, KTS chỉ can thiệp vào phần nội thất.
Vợ chồng gia chủ mong ngôi nhà là tổ ấm, nơi cả gia đình được quây quần, thoải mái và an toàn để nuôi dạy con cái. Ưu tiên lớn nhất của gia chủ là sự tiện nghi và không gian ấm cúng.
Căn hộ là giải pháp cho những gia đình cần tổ ấm nhỏ gọn, tiện nghi cơ bản và an toàn cho trẻ nhỏ. Không gian có thể dễ dàng làm mới bằng việc thay đổi đồ trang trí hoặc đệm ghế theo mùa, nhờ tông màu nền trung tính.
Bố cục căn hộ ưu tiên không gian sinh hoạt chung rộng rãi. Phòng khách liên thông với khu ăn uống, kết nối với logia nhiều cây xanh. Cách tổ chức không gian mở này giúp tăng diện tích sử dụng thực tế, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt gia đình.
Tổng chi phí thiết kế và thi công là 300 triệu đồng, được kiểm soát nhờ chọn vật liệu có sẵn, dễ lắp đặt. Nội thất sử dụng gỗ công nghiệp có hàm lượng formaldehyt thấp, thân thiện với môi trường sống có trẻ nhỏ. Toàn bộ vải bọc trong nhà đều đạt chứng chỉ về đảm bảo độ an toàn và dễ vệ sinh.
Phong cách thiết kế theo hướng hiện đại, loại bỏ hoàn toàn các chi tiết trang trí rườm rà. Đường nét nội thất thẳng, gọn. Hệ tủ, bàn ghế đều được làm liền khối, giảm thiểu các khe hở bụi bẩn, đồng thời giúp tối ưu diện tích sử dụng.
Bảng màu trung tính gồm beige, nâu gỗ, trắng đục tạo nền thị giác nhẹ nhàng. Sofa và ghế ăn sử dụng tông cam đất (terracotta) làm điểm nhấn. Chất liệu nội thất trong nhà được pha trộn giữa gỗ, kim loại sơn đen, vải dệt nhằm tạo cảm giác cân bằng giữa ấm áp và hiện đại.
Phòng khách sử dụng hệ tủ tivi âm tường. Mảng tường và nội thất có viền cong chạy xuyên suốt tạo nhịp thị giác, kết nối giữa các khu vực với nhau.
Ánh sáng tự nhiên được khai thác triệt để nhờ hệ cửa kính lớn. Hệ đèn bố trí hợp lý cho từng khu vực. Màu ánh sáng vàng nhẹ giúp tăng cảm giác thư thái vào buổi tối.
Logia được tận dụng làm vườn nhỏ, tạo mảng xanh kết nối thiên nhiên, đồng thời là không gian thư giãn an toàn cho trẻ.
Chi tiết trang trí tối giản, tập trung vào hình học cân đối. Tranh treo tường mang tính trừu tượng, lựa chọn theo tông màu nội thất, tăng tính kết nối tổng thể.
Góc ăn uống tích hợp ghế băng liền tường. Ghế ngồi sử dụng đệm bọc vải kẻ sọc gắn cố định, kết hợp bàn ăn gỗ sơn đen. Hệ đèn thả và tranh treo bố trí cân đối theo trục dọc, giữ tổng thể gọn gàng.
Bích Phương
Đơn vị thiết kế và thi công: Mousson Design