Ra mắt thế hệ đầu tiên năm 1998, IS là mẫu xe được Lexus định vị dành cho nhóm khách hàng trẻ, theo đuổi cảm giác lái hứng khởi trên dòng sedan thể thao nhỏ gọn. Sau hơn 20 năm giữ nguyên tinh thần đó, Lexus IS 2021 được hãng Nhật nâng cấp hàng loạt chi tiết với kỳ vọng thiết kế thể thao sẽ bắt mắt, cảm giác lái sẽ hấp dẫn và táo bạo hơn.

Đại diện hãng mô tả thiết kế ngoại thất IS 2021 dựa trên ý tưởng "năng động và khiêu khích". Trọng tâm xe đặt thấp hơn, hông phía sau mở rộng, đường dập nổi khoang hành lý gọn gàng, tạo hình như dòng xe coupe thể thao. Kích thước thân xe dài hơn, rộng hơn và thấp hơn phiên bản cũ, lần lượt 4.710 x 1.840 x 1.425 (mm). Mặt trước hạ thấp 43 mm, cabin vuốt dần về phía sau. Cụm đèn chiếu sáng được hạ thấp hơn so với phiên bản trước.

Phần đầu xe là bộ lưới tản nhiệt hình con suốt thiết kế mới, cấu trúc ba chiều với các hình khối kết hợp và họa tiết nhấn mạnh sự trẻ trung. Bộ phận chắn bùn được thiết kế lại, ăn nhập với đèn chiếu sáng. Khoang lốp nới rộng thêm 15 mm so với phiên bản trước và bộ lốp kích thước lớn hơn. Ở phía sau, đèn báo rẽ hình chữ L sử dụng dải đèn LED ở hai đầu, ánh sáng giảm nhẹ dần về phía trung tâm tạo hiệu ứng trải dài. Đèn hậu LED tạo hình chữ L, nhấn mạnh chiều rộng từ phía đuôi xe.

Độ cứng vững của thân xe được cải thiện nhờ thay đổi về hình dạng và cấu trúc. Khung xe được gia tăng điểm hàn, áp dụng công nghệ hàn vít bằng tia laser. Giá đỡ bên trong khung sườn xe được làm từ vật liệu có độ bền kéo chịu lực cao, lần đầu được Lexus trang bị, hứa hẹn giúp IS 2021 có khả năng vận hành thể thao hơn.

Ngoài ra, xe có trang bị ghế da Smooth, ghế lái chỉnh điện 8 hướng. Lexus IS 2021 có trang bị kết nối điện thoại thông minh tiêu chuẩn. Hệ thống giải trí của xe có màn hình cảm ứng 8 inch, đồ họa 24 bit màu. Dàn âm thanh 10 loa tiêu chuẩn.

IS 2021 có nội thất ốp vân gỗ màu mực đen (Black Ink Woodgrain) tương tự như sơn Mực Sumi. Đây là loại mực xuất hiện tại Nhật Bản cách đây 1.800 năm, sử dụng trong nghệ thuật vẽ mực truyền thống Sumi-e. Đại diện hãng cho biết, vật liệu này kết hợp hoàn hảo với chất liệu gỗ, thấm sâu vào thớ gỗ giúp tạo màu đen đẹp mắt và tăng cảm giác chân thật khi người dùng chạm vào.

IS 2021 bán ra tại Việt Nam với ba phiên bản. IS 300 Standard và Luxury lắp chung động cơ 2.0 I4 tăng áp, công suất 241 mã lực từ tua máy 4.800 – 5.800 vòng/ phút. Mô-men xoắn cực đại 350 Nm từ 1.650 – 4.400 vòng/ phút. Hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Bản IS 300h trang bị động cơ xăng 2.5 I4 kết hợp với một động cơ điện, cho tổng công suất 220 mã lực. Xe sử dụng hộp số CVT kết hợp dẫn động cầu sau. Động cơ xe được trang bị công nghệ phun xăng trực tiếp D4-S.

Để phát triển những mẫu sedan thể thao, Lexus chọn IS 2021 là chiếc xe đầu tiên khai trương trung tâm kỹ thuật Toyota Shimoyama, được mở cửa từ năm 2019. Đường đua này được thiết kế với nhiều điểm kỹ thuật tương tự địa ngục xanh Nürburgring, cho phép các kỹ sư của Lexus có điều kiện tiến hành liên tục các bài kiểm tra đầy thách thức ngay tại đây, thay vì phải quay trở lại Nürburgring sau mỗi lần cập nhật và thay đổi kỹ thuật, đại diện hãng tại Việt Nam nói. Tất cả những điều này nhằm mục đích phát triển những mẫu xe mang cảm giác lái thể thao hơn.

Bản Standard có ba chế độ vận hành tùy chọn: Eco, Normal và Sport. Bản Luxury và IS 300h có thêm chế độ Sport+.

Về trang bị an toàn, Lexus IS mới có hệ thống cảnh báo điểm mù BSM và chức năng cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA. Các tính năng an toàn tiêu chuẩn trên xe có: ABS, BA, EBD, VSC, ACA, TRA, EBS, HAC, hệ thống quản lý động lực học hợp nhất VDIM và tám túi khí.

Lexus IS 2021 được bán ra với 7 màu sơn ngoại thất tùy chọn, trong đó có hai màu mới được phát triển tại Lexus là Sonic Iridium, Chrome và xanh Celestial Blue. Lexus IS 300 Standard giá 2,13 tỷ, bản 300 Luxury giá 2,49 tỷ và IS 300h giá 2,82 tỷ. Xe nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản.