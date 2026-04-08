Thiết kế tạo tầm nhìn mở tại căn hộ ba phòng ngủ Lusso Saigon

Dòng căn hộ ba phòng ngủ tại Lusso Saigon tạo điểm nhấn bởi thiết kế mở với kính cao kịch trần và sàn, tùy biến công năng theo sở thích, hướng đến tệp khách cao cấp, chuyên gia.

Đại diện đơn vị phát triển dự án cho biết định hướng thiết kế mở tại căn hộ nhằm tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn đô thị. Hệ kính từ sàn đến trần, thiết kế bo cong mềm mại giúp căn hộ đón ánh sáng vào ban ngày, quan sát toàn cảnh thành phố vào ban đêm.

Phối cảnh căn hộ mẫu ba phòng ngủ tại Lusso Saigon. Ảnh: Phát Đạt

Ông Park Taeho, quản lý sản xuất tại Công ty Hansoll Vina, cho biết quan tâm đến các căn hộ diện tích lớn tại dự án nhờ kiến trúc thoáng và hướng nhìn về Landmark 81. Theo ông, với cường độ làm việc 12-15 tiếng mỗi ngày, không gian sống rộng rãi giúp tái tạo năng lượng.

Chia sẻ về nhu cầu chọn nhà của chuyên gia quốc tế, ông Võ Nguyên Hưng - Giám đốc nhân sự quốc gia, Công ty TNHH Ipsos, doanh nghiệp FDI cho biết, chuyên gia quốc tế thường duy trì tiêu chuẩn sống cao khi làm việc tại nước ngoài.

Hệ kính bo cong kịch trần và sàn thu hút chuyên gia bởi tầm nhìn toàn thành phố. Ảnh: Phát Đạt

Theo ông Hưng, nhu cầu thuê nhà của nhóm này chia thành hai phân khúc chính. Một là nhóm chuyên gia độc thân, ưu tiên căn hộ diện tích lớn để kết hợp sinh hoạt và làm việc tại nhà. Hai là nhóm có gia đình đi cùng, yêu cầu cao hơn về không gian sống, bao gồm căn hộ ba phòng ngủ với thiết kế linh hoạt, đảm bảo riêng tư và khu sinh hoạt chung.

"Chi phí thuê nhà dành cho chuyên gia tại các doanh nghiệp FDI dao động từ 1.000 đến 10.000 USD mỗi tháng, tùy vị trí và cấp bậc. Những dự án có căn hộ diện tích lớn, thuộc mô hình đô thị all-in-one và được vận hành bởi đơn vị quốc tế thường nằm trong danh sách ưu tiên", ông nói.

Phối cảnh sảnh chờ dự án. Ảnh: Phát Đạt

Đại diện Phát Đạt cho rằng, thiết kế căn hộ là điều kiện cần trong khi hệ sinh thái tiện ích đồng bộ và đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp là điều kiện đủ để giữ chân người thuê dài hạn.

Ông Troy Griffiths, Phó tổng giám đốc Savills Việt Nam, đánh giá thị trường đang bước vào giai đoạn cạnh tranh thu hút nhân lực chất lượng cao. Khi Việt Nam chuyển dịch sang lĩnh vực công nghệ, nhóm chuyên gia và quản lý yêu cầu tiêu chuẩn sống cao hơn, kéo theo nhu cầu về tiện ích như hồ bơi, trường học, bệnh viện quốc tế và trung tâm thương mại trong cùng dự án.

Hồ bơi Sky Pool ở tầng 20 tạo điểm cộng về tiện ích cho Lusso Saigon. Ảnh: Phát Đạt

Theo đơn vị phát triển dự án, khi TP HCM gia tăng sức hút với lực lượng chuyên gia quốc tế, nhu cầu về không gian sống đạt chuẩn toàn cầu ngày càng cao. Với thiết kế mở, diện tích lớn và hệ tiện ích đồng bộ theo mô hình all-in-one, dòng căn hộ ba phòng ngủ tại Lusso Saigon được định vị cho cả nhu cầu ở thực lẫn đầu tư dài hạn.