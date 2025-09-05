Thiết kế tạo sức hút cho dự án Phương Đông Wonder Island

Nằm trên trục đại lộ 58 m của đặc khu kinh tế Vân Đồn, Phương Đông Wonder Island mang lợi thế vị trí, hệ thống tiện ích đồng bộ, mở ra tiềm năng cho nhà đầu tư.

Đại lộ 58 m tại Vân Đồn là tuyến giao thông trọng điểm, kết nối sân bay quốc tế, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái và các khu đô thị vệ tinh. Tuyến đường này được định hướng trở thành đại lộ thương mại - dịch vụ sầm uất, thu hút nguồn lực kinh tế lớn cho khu vực. Dự án Phương Đông Wonder Island có quy mô hơn 171 ha, nằm tại trung tâm đại lộ, định hướng phát triển thành khu đô thị đa chức năng.

Phối cảnh các tiện ích trên trục đại lộ đặc khu 58 m ưu thế vượt trội của sản phẩm. Ảnh: Phương Đông Wonder Island

Phân khu nằm trên đại lộ rộng 58 m, được bao quanh bởi hệ thống tiện ích hiện đại, đáp ứng nhu cầu sống, làm việc và nghỉ dưỡng. Điểm nhấn gồm bãi tắm nhân tạo dài hơn một km với dịch vụ tắm biển đêm 24/7, trung tâm thương mại 1,3 ha quy tụ nhiều thương hiệu quốc tế, quảng trường nhạc nước, bến du thuyền, công viên chủ đề và công viên nước khủng long. Hệ thống thể thao đa năng gồm phòng gym, hồ bơi vô cực, sân tennis, sân bóng đá, khu BBQ ngoài trời cùng dịch vụ spa, yoga đáp ứng đa dạng nhu cầu cư dân.

Dự án còn tích hợp trường học liên cấp 2,7 ha và bệnh viện đa khoa chuẩn 5 sao quốc tế, đáp ứng nhu cầu giáo dục, chăm sóc sức khỏe toàn diện. Hệ thống an ninh 24/7 với camera và đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp đảm bảo môi trường sống an toàn, góp phần nâng cao giá trị bất động sản và sức hấp dẫn cho nhà đầu tư.

Theo đại diện công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Đô thị Phương Đông (chủ đầu tư), sản phẩm bất động sản tại phân khu có lợi thế về diện tích và mặt tiền. Shophouse Edigrand diện tích từ 236-265 m2, mặt tiền 15-18 m, cao 5 tầng, được thiết kế để khai thác kinh doanh ở tầng trệt như nhà hàng, cà phê, cửa hàng, văn phòng hoặc homestay, trong khi các tầng trên phục vụ nhu cầu sinh hoạt hoặc cho thuê. Thiết kế này mang lại dòng lợi nhuận ổn định 24/7, kết hợp cùng vị trí mặt tiền đại lộ chiến lược tạo khả năng gia tăng giá trị trong dài hạn.

Các sản phẩm được thiết kế với mặt tiền lớn, hưởng lợi thế từ đại lộ 58 m. Ảnh phối cảnh: Phương Đông Wonder Island

Bên cạnh đó, nhà phố nghỉ dưỡng Ediflex có diện tích phổ biến 87,5-148 m2, mặt tiền 5-6,5 m, thiết kế mở tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên, mang phong cách xanh, hiện đại, hướng tới không gian thư giãn chuẩn resort. Sản phẩm phù hợp với gia đình trẻ hoặc nhà đầu tư vừa và nhỏ, có thể sử dụng để ở hoặc khai thác cho thuê dài hạn, kinh doanh dịch vụ.

Diện tích lớn cùng mặt tiền rộng trên tuyến giao thương chính giúp gia tăng khả năng tiếp cận khách hàng, quảng bá thương hiệu và khai thác đa dạng loại hình kinh doanh như cửa hàng, nhà hàng, cà phê, homestay hay văn phòng cho thuê. Mỗi sản phẩm được thiết kế đa công năng, cho phép khai thác lợi nhuận nhiều tầng, vừa sử dụng vừa cho thuê, tối ưu hiệu quả đầu tư.

Phân khu sản phẩm Ediflex và Edigrand thiết kế với phong cách hiện đại đáp ứng nhu cầu an cư - kinh doanh của nhà đầu tư. Ảnh phối cảnh: Phương Đông Wonder Island

Một điểm khác biệt quan trọng là toàn bộ phân khu có pháp lý minh bạch, sổ đỏ sở hữu lâu dài cho từng sản phẩm, không bắt buộc xây dựng. Đây là lợi thế so với nhiều dự án khác tại Vân Đồn còn hạn chế về pháp lý, giúp tăng tính thanh khoản và đảm bảo giá trị bền vững.

Hiện nay, Phương Đông Wonder Island đang mở cơ hội sở hữu sản phẩm tại phân khu đại lộ với vốn từ 1,2 tỷ đồng, kèm chiết khấu đến 9% trong thời gian ưu đãi. Nhà đầu tư còn được hỗ trợ vay tối đa 70% giá trị sản phẩm với lãi suất 0% và tặng gói nội thất cao cấp trị giá 200 triệu đồng.

Thái Anh