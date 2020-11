Thiết kế sang trọng tại dinh thự The Icon

Dinh thự The Icon thuộc khu đô thị SwanPark có không gian sang trọng, khoáng đạt giữa thiên nhiên, thiết kế như resort 5 sao cùng các tiện ích đặc quyền.

Xu hướng xây dựng những dinh thự rộng lớn giữa thiên nhiên với kiến trúc hiện đại cùng đầy đủ tiện ích đặc quyền, từ câu lạc bộ, phòng xì gà, phòng gym và yoga, cho đến phòng trưng bày nghệ thuật... đang được giới nhà giàu trên thế giới ưa chuộng. Trong bối cảnh người mua nhà ngày càng quan tâm đến sức khỏe, quan niệm về sự xa xỉ trong không gian sống cũng dần thay đổi theo chiều hướng tinh tế hơn.

Phong cách sống sang trên thế giới

Khu dinh thự Harford Manor ở Holyport, Berkshire (Anh) được thiết kế theo phong cách kiến trúc hiện đại với tông màu trầm làm nổi bật các yếu tố thiết kế độc đáo như trần nhà cao, cửa sổ kính thoáng đạt từ trần đến sàn. Bên cạnh đó là hầm rượu với họa tiết hình tam giác bên cạnh vô vàn tiện ích xứng tầm như hồ bơi, bể sục, phòng spa, xông hơi, phòng gym, hầm rượu, phòng giải trí, garage, sân tennis...

Trong khi đó khu dinh thự Shinnecock Hills ở Southampton, New York (Mỹ) với các căn nhà 6 phòng ngủ, hồ bơi và sân golf nằm giữa những đồi cỏ xanh, những tàng cây phủ bóng mát dành cho giới thượng lưu xứ cờ hoa. Dù ở London hay New York, không gian rộng lớn giữa thiên nhiên với kiểu sàn mở, trần cao, cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn giúp không gian như được mở rộng thêm cùng các tiện ích đặc quyền được xem là phong cách sống mà giới thượng lưu đang kiếm tìm.

Dinh thự The Icon được phát triển theo xu hướng sống sang trên thế giới. Ảnh phối cảnh: The Icon.

Xu hướng phát triển dinh thự tại Việt Nam

Bắt nhịp xu hướng sở hữu không gian sống sang trọng giữa thiên nhiên của giới siêu giàu trên thế giới, The Icon - khu dinh thự phiên bản giới hạn tại khu đô thị SwanPark giáp ranh phía Đông Sài Gòn được ứng dụng công nghệ thông minh với định hướng phát triển bền vững. Dự án đang thu hút lớp cư dân thượng lưu Việt nhờ phong cách kiến trúc độc đáo cùng các tiện ích đặc quyền.

The Icon tạo dấu ấn bằng kiểu thiết kế hình chữ L vốn đang được xem là xu hướng thời thượng, phù hợp với các không gian sống có diện tích rộng lớn. Theo đó, kiểu thiết kế này giúp tạo cảm giác riêng tư nhưng không đánh mất vẻ khoáng đạt của thiên nhiên, vừa phù hợp quan niệm phong thủy với hồ bơi kết nối với không gian sống. Bên cạnh kiểu thiết kế hình chữ L, The Icon còn giới thiệu hai mẫu thiết kế khác hình chữ H và C vốn đang được giới kiến trúc sư và cộng đồng thượng lưu trên thế giới ưa chuộng.

Dinh thự The Icon với thiết kế hình chữ L. Ảnh phối cảnh: The Icon.

Được thiết kế theo phong cách hiện đại chú trọng công năng và giá trị bền vững, sáng tạo, The Icon hứa hẹn mang đến những trải nghiệm đáng nhớ về một không gian sống sang trọng, giao hòa với thiên nhiên. Khi đặt chân vào cánh cổng khu dinh thự với gam màu nâu cà phê, xám và trắng thanh lịch, cư dân sẽ có cảm giác như đang bước vào tiền sảnh của một khu nghỉ dưỡng 5 sao.

Kiểu thiết kế sàn mở với trần cao trên 3,8 m thoáng đãng cùng cửa sổ kính cách nhiệt trong suốt từ trần đến sàn giúp tối ưu hóa nguồn ánh sáng tự nhiên. Trong khi đó, hồ bơi mang lại nguồn sinh khí tích cực, khu vườn với thảm cỏ xanh cùng những khóm hoa sẽ mang đến cho chủ nhân những phút giây lắng đọng, giúp họ cảm nhận giá trị đích thực của cuộc sống.

Với cộng đồng cư dân thượng lưu, các tiện ích xứng tầm, từ hồ bơi tràn, clubhouse, phòng gym, yoga, sảnh chờ, quầy rượu whisky, công viên triệu phú, khu văn phòng cho đến đài phun nước, sân golf mini... là những đặc quyền tôn vinh giá trị sống cho gia chủ. Đây cũng là những điểm nhấn góp phần giúp The Icon thu hút sự chú ý trên thị trường hiện nay.

Vũ Khánh