Thiết kế riêng tư trong căn hộ ba phòng ngủ Opal Skyline

Căn hộ ba phòng ngủ Opal Skyline nằm tại góc tòa tháp, được tối ưu công năng, sử dụng vật liệu chống ồn, đáp ứng nhu cầu không gian riêng tư cho gia chủ.

Với giới khách hàng thượng lưu, không gian sống không chỉ là nơi trú ngụ mà còn được "đo ni đóng giày" với những chuẩn mực khắt khe.

Không gian biệt lập được ưa chuộng

Kết quả khảo sát Sự nổi lên của tầng lớp quý tộc mới (The rise of the new aristocracy) do công ty nghiên cứu thị trường YouGov thực hiện tại 12 quốc gia trên thế giới cho thấy, yếu tố riêng tư và bảo mật đóng vai trò quan trọng trong một không gian sống và là lựa chọn hàng đầu của giới thượng lưu.

Sự riêng tư của không gian sống thể hiện ở nhiều khía cạnh, từ vị trí cho đến hướng nhìn, cách bố trí không gian, việc sử dụng chất liệu nhằm gia tăng trải nghiệm cho người sử dụng. Tiện ích đi kèm trong khuôn viên, sự riêng tư cho các thành viên sinh sống bên trong ngôi nhà cũng là những giá trị khách hàng tìm kiếm khi mua một dự án bất động sản bất kỳ.

Theo đại diện Tập đoàn Đất Xanh, những chuẩn mực khắt khe trên cũng chính là bài toán khó đặt ra cho các nhà phát triển bất động sản trước tình trạng quỹ đất ngày càng khan hiếm, hàng loạt dự án chung cư cao tầng được xây dựng sát nhau với mức độ dày đặc. Nhằm giải quyết bài toán này, Đất Xanh đã phát triển dự án chung cư Opal Skyline với nhiều tiện ích, chú trọng không gian riêng tư cho gia chủ.

Phối cảnh tổng thể hai tòa tháp dự án Opal Skyline. Ảnh phối cảnh: Tập đoàn Đất Xanh.