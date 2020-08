Thiết kế phòng tắm an toàn cho người cao tuổi

Sàn làm bằng vật liệu chống trượt, bố trí thanh Grab, chuông cửa, báo thức và nút khẩn cấp trong trường hợp người cao tuổi cần báo hiệu sự cố, theo Archdaily.

Thiếu sáng, mặt sàn trơn, ướt, đồ dùng không sắp xếp gọn gàng... có thể là nguyên nhân khiến người cao tuổi té ngã, gây chấn thương. Để đảm bảo an toàn, môi trường sống phải thích ứng với điều kiện của người dùng. Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi thiết kế nhà vệ sinh cho người lớn tuổi.

Lối đi

Một lối đi không có rào chắn là điều cần thiết để tránh vấp ngã hoặc làm gián đoạn khi người cao tuổi di chuyển. Gia chủ chú ý bố trí ánh sáng trên đường dẫn đến phòng tắm, công tắc đèn lắp ở vị trí phù hợp, vừa tầm với, đảm bảo an toàn, ngăn ngừa té ngã, chấn thương.

Cửa ra vào

Cửa phòng tắm có thể mở dễ dàng, rộng tối thiểu 80 cm. Giia đình nên chọn tay nắm cửa gạt vì thiết kế đơn giản, dễ sử dụng hơn so với tay nắm tròn. Việc thiết kế cửa phòng tắm có thể mở từ bên ngoài, có ô kính cho phép quan sát hoặc tháo bỏ khóa cửa để kịp thời trợ giúp trong trường hợp khẩn cấp cũng là gợi ý.

Ván sàn

Do nước, xà phòng và các đồ dùng vệ sinh khác nên sàn nhà tắm thường trơn. Do đó, sàn nên làm bằng vật liệu chống trượt: gốm sứ, ván xi măng, epoxy, sàn cao su... Một số chuyên gia cho rằng phòng tắm nên có màu tương phản, ví dụ tường hoặc sàn tương phản với thiết bị vệ sinh, để tránh nhầm lẫn cho người cao tuổi bị giảm thị lực.

Thảm, nếu không phù hợp cũng có thể là một nguyên nhân chính gây ra tai nạn. Tốt nhất, chúng nên được bọc cao su để chúng đủ lực ma sát với bề mặt và không trơn rượt.

Việc bố trí các ổ điện, công tắc có chiều cao phù hợp cũng rất quan trọng.

Nhà vệ sinh

Do cơ thể có sự lão hóa nên khối lượng cơ bắp của người già giảm. Do vậy các nhà khoa học chỉ ra rằng nhà vệ sinh cao hơn so với chiều cao thông thường sẽ an toàn cho người cao tuổi và việc thực hiện vệ sinh cũng đơn giản hơn. Khoảng cách từ mặt sàn đến bệ ngồi toilet khoảng 46 cm, bệ vệ sinh cần được gắn chặt vào sàn hoặc tường.

Thanh Grab

Một thiết bị an toàn được thiết kế cho phép người sử dụng nó duy trì thăng bằng, giảm bớt mệt mỏi khi đứng hoặc tránh ngã do trơn trượt. Việc này có thể hỗ trợ người già vào những thời điểm quan trọng chẳng hạn như khi ngồi trên nhà vệ sinh hoặc đứng bám chống mỏi khi tắm. Với những người có thị lực kém thì thanh grab còn định hướng cho những người này có thể đến với khu vực tắm hoặc vệ sinh.

Với gia đình có người cao tuổi, gia đình lắp thêm chuông cửa, báo thức và nút khẩn cấp để báo sự cố khi cần thiết.

Khu vực tắm

Hộp tắm nên rộng tối thiểu 80 cm, gia đình thiết kế thêm không gian cho người thứ hai, thường là người chăm sóc, để hỗ trợ người già khi cần thiết.

Hệ thống cảnh báo

Ngay cả khi thực hiện các biện pháp phòng ngừa thì những tình huống xấu vẫn có thể xảy ra. Chuông cửa, báo thức, nút khẩn cấp rất quan trọng trong trường hợp người cao tuổi cần báo hiệu sự cố. Các thiết bị nên đặt ở vị trí dễ tiếp cận, có thể sử dụng ngay cả khi người cao tuổi không thể đứng dậy.

Ngọc Thi