Thiết kế nhà bê tông thích nghi khí hậu nắng nóng

Ngôi nhà có diện tích 170 m2 tọa lạc tại Jakarta (Indonesia), được thiết kế cải tạo từ một công trình cũ. Điểm đặc trưng của công trình là mặt đứng được xoay 10 độ về phía Đông. Cấu trúc mặt tiền này giúp công trình đón ánh sáng nhẹ vào buổi sáng và tránh nắng trực diện trong phần lớn thời gian trong ngày.

Tổng thể công trình cân bằng giữa không gian xây dựng và khoảng mở, giữa vật liệu thô và yếu tố tự nhiên, đảm bảo phù hợp khí hậu và dễ ứng dụng trong nhà ở vùng nhiệt đới.