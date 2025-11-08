Thiết kế nhà bê tông thích nghi khí hậu nắng nóng

Ngôi nhà có diện tích 170 m2 tọa lạc tại Jakarta (Indonesia), được thiết kế cải tạo từ một công trình cũ. Điểm đặc trưng của công trình là mặt đứng được xoay 10 độ về phía Đông. Cấu trúc mặt tiền này giúp công trình đón ánh sáng nhẹ vào buổi sáng và tránh nắng trực diện trong phần lớn thời gian trong ngày.
Tổng thể công trình cân bằng giữa không gian xây dựng và khoảng mở, giữa vật liệu thô và yếu tố tự nhiên, đảm bảo phù hợp khí hậu và dễ ứng dụng trong nhà ở vùng nhiệt đới.
KTS lựa chọn phong cách kiến trúc nhiệt đới đương đại với khối bê tông đúc thô, giữ nguyên vân tạo dấu ấn thủ công. Hệ mặt đứng kết hợp mảng đặc và rỗng xen kẽ, các khe hở bố trí hợp lý nhằm kiểm soát ánh sáng ban ngày và đảm bảo riêng tư cho không gian bên trong.
Mặt tiền nhà tạo hình khối rõ nét, với phần tầng trên đua ra tạo cảm giác khối lơ lửng. Bề mặt bê tông được đối lập bằng mảng ốp gỗ dọc khu vực lối vào, giúp cân bằng cảm giác công nghiệp và tự nhiên. Cây xanh đơn lẻ được bố trí tại sân trước, làm dịu lại hình khối cứng của công trình.
Không gian bên trong tổ chức mở với các khu chức năng liên thông, bao quanh khoảng sân vườn nhỏ và vách kính trượt. Ánh sáng tự nhiên được đưa vào qua các khe sáng, giếng trời và cửa mở trần cao, tạo hiệu ứng thay đổi độ sáng trong ngày.
Thiết kế của căn nhà nhấn mạnh kết nối thị giác và thông gió chéo, tăng cường khả năng điều hòa vi khí hậu. Mảng xanh được tích hợp trực tiếp trong không gian sinh hoạt để tăng cường cảm giác gần gũi thiên nhiên.
Vật liệu sử dụng nhất quán từ ngoài vào trong, gồm sàn bê tông mài, trần ốp gỗ và tường sơn trắng. Đảo bếp bê tông lộ thiên kết hợp ánh sáng âm sàn trở thành điểm nhấn vừa thẩm mỹ, vừa tiện dụng. Hệ trần nan gỗ giấu đèn tăng thêm chiều sâu cho không gian.
Không gian sinh hoạt mở liên kết bếp, phòng ăn và phòng khách qua hệ cửa trượt kính, kết hợp sân vườn và chiếu sáng gián tiếp tạo cảm giác thoáng đãng, liền mạch.
Cầu thang đặt sát tường, kết hợp giếng trời và cửa trượt mở ra khoảng sân vườn nhỏ giúp không gian bếp luôn thông thoáng, nhiều ánh sáng tự nhiên. Thiết kế lệch tầng tạo hiệu ứng chiều sâu và tăng sự kết nối giữa các khu vực chức năng.
Hệ thống chiếu sáng âm tường và âm trần được bố trí tinh giản, nhấn mạnh kết cấu bê tông thô và mảng gỗ ấm, tạo hiệu ứng rõ nét vào ban đêm.
Ánh đèn hắt chân tường và trần gỗ tạo hiệu ứng ánh sáng gián tiếp, làm nổi bật vật liệu tự nhiên và nhấn mạnh ranh giới không gian ngay từ lối vào.
Bích Phương (theo Homeadore)