Thiết kế 'mỏng nhưng không đánh đổi' trên Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Fold7 thiết kế mỏng nhẹ 8,9 mm nhưng vẫn duy trì hiệu năng cao, camera 200 megapixel, nhiều tính năng AI, hướng tới xóa bỏ định kiến smartphone gập cồng kềnh.

Nhiều hãng smartphone gần đây theo đuổi thiết kế mỏng nhẹ, phản ánh nhu cầu của người dùng về một thiết bị cơ động, dễ cầm nắm và mang theo. Với nhịp sống linh hoạt, điện thoại vừa cần mạnh đồng thời phải gọn, đủ để bỏ túi hoặc sử dụng lâu trên tay.

Samsung là một trong những nhà sản xuất đi đầu xu hướng này. Sau Galaxy S25 Edge ra mắt đầu năm, hãng tiếp tục trình làng Galaxy Z Fold7. Dù mang thiết kế gập, máy có độ mỏng 8,9 mm - tương đương smartphone dạng thanh. Trọng lượng 215 gram nhẹ hơn một số mẫu cùng phân khúc.

Samsung Galaxy Z Fold7. Ảnh: Samsung

Với thiết bị này, Samsung đặt mục tiêu thay đổi quan niệm smartphone gập "cồng kềnh". Theo hãng, khi định kiến bị xóa bỏ, thì người dùng sẽ đón nhận sản phẩm gập như một lựa chọn chính đáng cho cả công việc lẫn phong cách cá nhân.

Để đạt được mục tiêu, hãng trang bị cho Z Fold7 nền tảng Snapdragon 8 Elite for Galaxy, cụm ba camera với cảm biến chính 200 megapixel tương tự Galaxy S25 Ultra. Máy có màn hình chính 8 inch cùng dung lượng pin sử dụng cả ngày, đồng thời duy trì độ bền và khả năng kháng nước.

Phần mềm trên Galaxy Z Fold7 được tinh chỉnh để phù hợp với thiết kế gập với các tính năng như đa nhiệm chia đôi màn hình hay sử dụng FlexCam để chụp ảnh rảnh tay. Các tính năng Galaxy AI, bao gồm trợ lý Gemini Live, được tích hợp sâu vào hệ thống, hỗ trợ người dùng trong nhiều tình huống khác nhau - từ công việc, sáng tạo nội dung đến giao tiếp hàng ngày.

Người dùng sử dụng Gemini Live trên màn hình lớn cho công việc. Ảnh: Samsung

Để đạt độ mỏng, Samsung thay đổi cấu trúc nhiều thành phần bên trong. Bản lề Armor FlexHinge thế hệ ba mỏng hơn 27%, nhẹ hơn 43% nhưng vẫn đảm bảo độ cứng sau hàng trăm nghìn lần gập mở. Vật liệu hợp kim mới cùng tấm kết nối được thiết kế lại giúp màn hình tạo đường cong giọt nước khi gập, giảm nếp gấp và tăng độ liền mạch khi mở.

Màn hình dùng kính siêu mỏng UTG tăng độ dày hơn 50%, tăng độ ổn định ở vùng trung tâm và cảm giác lún nhẹ khi thao tác. Cấu trúc panel bên dưới chuyển sang lưới titan - bền hơn 64% so với sợi carbon, giúp tăng độ cứng tổng thể.

Ngoài ra, các cụm linh kiện như camera, bo mạch, hệ thống tản nhiệt cũng được bố trí lại để tận dụng tối đa không gian bên trong. Cụm camera chính 200 megapixel được thu gọn 18% nhờ cấu trúc mới, cho phép Galaxy Z Fold7 đáp ứng khả năng chụp ảnh mà không làm tăng độ dày tổng thể của thiết bị.

Kính UTG sử dụng trên Galaxy Z Fold7 có độ mỏng đáng kể so với các dòng kính khác. Ảnh: Samsung

Những thay đổi này cho phép Galaxy Z Fold7 đạt thiết kế mỏng nhẹ nhưng vẫn duy trì sức mạnh phần cứng, khả năng tản nhiệt và camera cao cấp.

So với smartphone dạng thanh, điện thoại gập mở ra trải nghiệm khác biệt hơn. Màn hình lớn giúp xử lý công việc, chia đôi giao diện, cho phép gọi video hay chỉnh sửa hình ảnh thuận tiện hơn. Khi gập lại, thiết bị vẫn gọn gàng để mang theo.

Samsung đánh giá Galaxy Z Fold7 khác biệt nằm ở cách thiết bị cân bằng giữa hiệu năng, hiển thị và khả năng di động. Flagship này nằm trong nhóm smartphone vừa đáp ứng tiêu chuẩn cao cấp, vừa mang lại trải nghiệm linh hoạt nhờ thiết kế gập mỏng. "Khi đã quen với kiểu thiết kế này, người dùng sẽ khó quay lại những lựa chọn truyền thống vì sự khác biệt này mang lại hiệu quả", đại diện thương hiệu nói.

Hoài Phương