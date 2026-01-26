Thiết kế mở linh hoạt tại căn hộ Nobu Danang

Căn studio và một phòng ngủ tại dự án Nobu Danang có ban công rộng, kính panorama, nội thất hoàn thiện, vận hành tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp nhu cầu ở, nghỉ dưỡng.

Các căn studio có diện tích 42,2-43 m2, rộng hơn so với mặt bằng chung 30-35 m2 của thị trường. Thiết kế không vách ngăn kết hợp hệ tường kính mở rộng giúp không gian liền mạch và tăng khả năng tiếp cận ánh sáng tự nhiên. Chiều cao trần đạt khoảng 2,95 m tạo cảm giác thoáng và mở rộng tầm nhìn bên trong căn hộ.

Không gian sống tinh giản tại căn hộ studio dự án. Ảnh: Nobu Danang

Ban công rộng khoảng 1,5 m được bố trí như phần không gian chức năng, kết nối khu vực sinh hoạt với cảnh quan bên ngoài. Thiết kế này cho phép cư dân sử dụng linh hoạt cho các hoạt động thư giãn hằng ngày, đồng thời tăng giá trị sử dụng thực tế của căn hộ studio.

Không gian nội thất studio tại Nobu Danang được thiết kế bởi Clint Nagata (Blink Design Group), tác giả của loạt công trình nổi tiếng trải dài khắp Nhật Bản, Maldives, châu Âu... Thiết kế sử dụng bảng màu trung tính, kết hợp vật liệu tự nhiên như đá sa thạch, gỗ và vải linen. Cách bố trí ánh sáng được tính toán để tạo cảm giác cân bằng và phù hợp nhịp sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh studio, các căn hộ một phòng ngủ tại Nobu Danang có diện tích từ 60,6 đến 68 m2. Không gian được mở rộng, khoáng đạt, đáp ứng yêu cầu cao về thẩm mỹ và chất sống khác biệt của cộng đồng tinh hoa. Tất cả căn hộ đều có tầm nhìn trực diện ra bãi biển Mỹ Khê, thông qua hệ kính panorama tràn viền, giúp tăng khả năng tiếp xúc với cảnh quan tự nhiên.

Căn một phòng ngủ được thiết kế với hệ kính tràn viền mở ra đại dương. Ảnh: Nobu Danang

Tương tự studio, ban công căn hộ một phòng ngủ có chiều rộng khoảng 1,5 m và chiều dài đến 7 m. Không gian này cho phép bố trí các hoạt động sinh hoạt ngoài trời quy mô nhỏ như ngồi thư giãn hoặc dùng bữa nhẹ. Thiết kế này góp phần mở rộng diện tích sử dụng và tạo sự liên kết giữa không gian trong nhà và bên ngoài.

Căn một phòng ngủ tại Nobu Danang có 6 phương án layout (trình bày) khác nhau, khuyến khích các chủ nhân tinh tuyển lựa chọn không gian theo cá tính, đúng tinh thần "bespoke" - mỗi căn hộ là tuyên ngôn phong cách sống. Ngoài ra sản phẩm này còn mang lại cảm giác sống trong tác phẩm nghệ thuật. Nội thất được thiết kế tinh tế trong từng chi tiết, từ bồn tắm onsen bằng đá sa thạch tự nhiên cho đến rèm cửa, tay nắm, phào chỉ... đều tính toán mang đến cảm giác mượt mà mỗi khi sử dụng.

Dịch vụ tiện ích tại dự án. Ảnh: Nobu Danang

Chủ đầu tư đánh giá, ở góc độ đầu tư tài chính, studio và căn một phòng ngủ dễ cho thuê, vận hành chuẩn mực quốc tế. Giá trị đầu tư này được củng cố bởi vị thế nghỉ dưỡng của Đà Nẵng cùng sức hấp dẫn đặc biệt từ thương hiệu Nobu đối với khách hàng phân khúc cao cấp. Theo phương án dự kiến, căn studio có thể đạt tỷ suất khoảng 3,7% trong năm đầu với công suất khai thác 50%, và tăng lên khoảng 6,4% sau 5 năm khi công suất đạt 70%. Đối với căn hộ một phòng ngủ, tỷ suất khởi điểm ước khoảng 3,2% và có thể đạt mức 5,5% sau 5 năm vận hành.

Ngoài giá trị khai thác, cư dân và chủ sở hữu căn hộ tại Nobu Danang được tiếp cận hệ thống dịch vụ do thương hiệu Nobu vận hành. Các tiện ích gồm dịch vụ concierge, hồ bơi nước ấm, khu ẩm thực và các không gian chăm sóc sức khỏe, phục vụ nhu cầu lưu trú và sinh hoạt theo tiêu chuẩn thống nhất.

Về phương án tài chính, Nobu Danang áp dụng hình thức thanh toán chia thành 14 đợt đến thời điểm nhận giấy chứng nhận. Dự án cũng đưa ra lựa chọn chiết khấu đến 10% cho phương thức thanh toán nhanh. Bên cạnh đó, chương trình cam kết thuê 6% mỗi năm trong hai năm đầu và mô hình chia sẻ doanh thu từ năm thứ ba giúp nhà đầu tư chủ động kế hoạch dòng tiền trong giai đoạn đầu khai thác.

Hoàng Đan