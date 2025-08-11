Thiết kế mang tính cá nhân hóa tại Blanca City

Phân khu Casa tại Blanca City được Sun Group phát triển với hơn 200 mẫu thiết kế mặt ngoài, cho phép gia chủ tùy chỉnh không gian sống bên trong theo gu thẩm mỹ và nhu cầu.

Phân khu nằm giữa lòng đô thị biển Blanca City, nằm trên đường 3/2, TP Vũng Tàu (cũ) cách trung tâm TP HCM 60 phút di chuyển theo trục cao tốc mới. Casa có hệ sản phẩm thấp tầng cao cấp gồm: Townhouse, Villa song lập, Villa đơn lập và Grand Villa.

Theo đại diện chủ đầu tư, 4 dòng sản phẩm trên đại diện cho 4 phong cách sống khác biệt - từ tinh giản, hiện đại đến phóng khoáng, cổ điển và sang trọng. Mỗi dòng được thiết kế với chiều cao 3-4 tầng nổi và một tầng hầm đa năng. Tầng hầm mở ra khả năng tùy biến không giới hạn: gara riêng, phòng giải trí, hầm rượu, kho lưu trữ hoặc không gian kinh doanh... Tất cả tích hợp trong ngôn ngữ thiết kế nhất quán, đảm bảo đồng bộ về mỹ học và tối ưu công năng.

Phối cảnh nhà phố, biệt thự Casa. Ảnh: Sun Group

Cấu trúc đa dạng giúp mỗi căn nhà thể hiện bản sắc riêng, thể hiện gu thẩm mỹ và lối sống của chủ nhân. Trong tổng thể quy hoạch thống nhất, từng căn vẫn giữ được sự khác biệt.

Dự án là một trong số ít khu nhà ven biển có phần lớn sản phẩm được cấp quyền sở hữu lâu dài. Nhà phố, biệt thự tại Casa có thể trở thành tài sản truyền lại cho nhiều thế hệ. Do đó, tiêu chuẩn thiết kế và xây dựng được đặt ở mức cao, nhằm đảm bảo cả yếu tố thẩm mỹ lẫn độ bền theo thời gian, thích ứng với điều kiện khí hậu ven biển.

Toàn bộ mặt ngoài các căn nhà được hoàn thiện với 5-7 lớp sơn, trong đó bao gồm hai lớp sơn bả, một lớp lót và 2-4 lớp phủ cao cấp. Quy trình này giúp công trình đạt hiệu ứng thẩm mỹ trắng thô mộc theo phong cách Địa Trung Hải, tăng khả năng chịu muối biển, chống nấm mốc và hạn chế phai màu sau hàng chục năm.

Phối màu chủ đạo của toàn bộ phân khu là là trắng và đỏ terracotta, kết hợp tường trắng và mái ngói đất nung. Sự kết hợp này vừa mang nét địa phương, hài hòa với phong cách châu Âu, tạo điểm nhấn thị giác rõ rệt.

Casa có thiết kế mang cảm hứng Iberia giao thoa với bản sắc văn hóa Nam Bộ. Ảnh: Sun Group

Thiết kế tại Casa kết hợp giữa tinh thần Iberia của kiến trúc Địa Trung Hải và yếu tố văn hóa Nam Bộ. Một bên là vòm cao, mái cong, gạch hoa gợi nhớ những ngôi làng trắng tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Một bên là mái ngói Việt, cửa lam gỗ, hàng hiên rộng - đặc trưng của kiến trúc miền Tây sông nước.

Hơn 200 mẫu thiết kế khác biệt tại đây không đơn thuần chỉ khác về mặt đứng, mà khác cả về tỷ lệ, hình khối, chi tiết cửa vòm, cửa vuông, mái ngói hay hệ thông gió... Sự kết hợp được bố trí hài hòa, tạo nên tổng thể đa dạng nhưng vẫn thống nhất. Không gian sống tại Casa trở thành nơi lưu giữ câu chuyện và phong cách riêng của từng gia đình.

Phối cảnh minh họa tầng hầm biệt thự Casa. Ảnh: Sun Group

Khác với sản phẩm xây sẵn, phân khu được thiết kế như những ngôi nhà "đặt riêng". Chủ sở hữu có thể chọn mẫu thiết kế và tùy chỉnh công năng cho phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng, sinh hoạt đa thế hệ hoặc kinh doanh. Các yếu tố ánh sáng, thông gió, chiều cao và tỷ lệ đều được tính toán kỹ lưỡng, chủ nhân có thể cá nhân hóa nội thất - từ chọn chất liệu sàn, gạch, ánh sáng đến giải pháp âm thanh, lưu trữ, trưng bày bộ sưu tập...

Đại diện chủ đầu tư cho biết, với nhiều khách hàng, đặc biệt là nhóm có yêu cầu cao về không gian sống, giá trị lớn nằm ở việc được sở hữu ngôi nhà mang dấu ấn riêng, không trùng lặp hay hòa lẫn với số đông.

Phối cảnh dự án Blanca City. Ảnh: Sun Group

Casa là một phần trong hệ sinh thái Blanca City - đô thị biển quy mô lớn được phát triển tại Vũng Tàu, nơi đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư, nghỉ dưỡng và đầu tư trong cùng không gian. Cư dân tại phân khu có thể tận hưởng bãi biển riêng, công viên cảnh quan lấy cảm hứng từ truyền thuyết Cá Ông. Bên cạnh đó tại đây còn có hệ thống trường học, y tế, thương mại, khách sạn quốc tế và công viên Sun World Vũng Tàu với hơn 20 trò chơi cùng các dịch vụ giải trí, ẩm thực hoạt động đến tối.

Blanca City hướng đến việc xây dựng khu đô thị biển hiện đại, mang đến trải nghiệm sống mang tính cá nhân hóa, giúp chủ sở hữu thể hiện phong cách và dấu ấn riêng. Các dự án hạ tầng trọng điểm sắp hoàn thành gồm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường ven biển Bình Thuận - Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành, đường sắt TP HCM - Vũng Tàu và cầu vượt biển Cần Giờ tạo thuận lợi cho cư dân và du khách ghé thăm.

Chủ đầu tư cho biết, Blanca City và Casa được kỳ vọng trở thành điểm kết nối, góp phần hình thành trung tâm du lịch và không gian sống ven biển chất lượng cao của khu vực phía Nam.

Hoàng Đan