Thiết kế lụa Việt trên sàn diễn New York

Ngoài trang phục dành cho nữ, show còn đem tới thiết kế cho nam giới. Toàn bộ áo đều được kết hợp quần bermuda. So với đồ của nữ, quần áo của phái mạnh được cắt cúp táo bạo, phóng khoáng hơn với bảng màu nâu trầm chủ đạo.

La Phạm (tên thật Phạm Ngọc Anh), 47 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghiên cứu khoa học ở Hà Nội. Cô từng sinh sống, học tập và làm việc về ngành Hóa môi trường tại Thụy Sĩ 20 năm. Năm 2016, cô bỏ nghề nghiên cứu khoa học, về nước thành lập thương hiệu thời trang riêng. Các thiết kế của cô mang đậm nét văn hóa truyền thống như thổ cẩm, lụa tơ tằm.