Thiết kế lụa Việt trên sàn diễn New York

Bộ sưu tập Eternal River được giới thiệu hôm 15/9, đánh dấu lần thứ ba La Phạm tham gia một trong bốn kinh đô thời trang lớn nhất thế giới, sau London và Paris.
Bộ sưu tập Eternal River được giới thiệu hôm 15/9, đánh dấu lần thứ ba La Phạm tham gia một trong bốn kinh đô thời trang lớn nhất thế giới, sau London và Paris.
Các trang phục lấy cảm hứng từ những con sông gắn bó với tuổi thơ nhà thiết kế ở Việt Nam và châu Âu, như sông Hồng, Aare và Limmat của Thụy Sĩ. Hình ảnh của nước được thể hiện bằng các dải lụa mềm và dai sợi, chi tiết xếp nếp, lượn sóng.
Các trang phục lấy cảm hứng từ những con sông gắn bó với tuổi thơ nhà thiết kế ở Việt Nam và châu Âu, như sông Hồng, Aare và Limmat của Thụy Sĩ. Hình ảnh của nước được thể hiện bằng các dải lụa mềm và dai sợi, chi tiết xếp nếp, lượn sóng.
Bộ sưu tập lấy sắc xanh lục và xanh thẫm làm chủ đạo với tông đậm, nhạt.
Bộ sưu tập lấy sắc xanh lục và xanh thẫm làm chủ đạo với tông đậm, nhạt.
Eternal River đề cao tính ứng dụng, tinh thần bản địa và sự phát triển thời trang bền vững. Các thiết kế sử dụng toàn bộ chất liệu "Made in Vietnam" gồm lụa Bảo Lộc, thổ cẩm Pà Cò, túi lục bình Nga Sơn, trang sức thủ công tái chế.
Eternal River đề cao tính ứng dụng, tinh thần bản địa và sự phát triển thời trang bền vững. Các thiết kế sử dụng toàn bộ chất liệu "Made in Vietnam" gồm lụa Bảo Lộc, thổ cẩm Pà Cò, túi lục bình Nga Sơn, trang sức thủ công tái chế.
La Phạm nhận định khái niệm thời trang bền vững ở Việt Nam còn mới mẻ, nhưng cô vẫn kiên định với định hướng này. Cô cho biết áp lực khi phải đổi mới liên tục trên chất liệu truyền thống. "Nhưng áp lực ấy cũng là cơ hội để có thể tạo nên sự khác biệt trong mắt khán giả quốc tế", cô nói.
La Phạm nhận định khái niệm thời trang bền vững ở Việt Nam còn mới mẻ, nhưng cô vẫn kiên định với định hướng này. Cô cho biết áp lực khi phải đổi mới liên tục trên chất liệu truyền thống. "Nhưng áp lực ấy cũng là cơ hội để có thể tạo nên sự khác biệt trong mắt khán giả quốc tế", cô nói.
Một thiết kế pha trộn giữa vẻ nữ tính với phom dáng khỏe khoắn, thích hợp khi đi làm hoặc dạo phố.
Một thiết kế pha trộn giữa vẻ nữ tính với phom dáng khỏe khoắn, thích hợp khi đi làm hoặc dạo phố.
Một số đầm dự tiệc hoặc dành cho những kỳ nghỉ áp dụng phong cách thiết kế bất đối xứng.
Một số đầm dự tiệc hoặc dành cho những kỳ nghỉ áp dụng phong cách thiết kế bất đối xứng.
Kỹ thuật xếp lớp chuyển màu với tông xanh dương và xanh lục trên một bộ đầm công sở.
Kỹ thuật xếp lớp chuyển màu với tông xanh dương và xanh lục trên một bộ đầm công sở.
Ngoài trang phục dành cho nữ, show còn đem tới thiết kế cho nam giới. Toàn bộ áo đều được kết hợp quần bermuda. So với đồ của nữ, quần áo của phái mạnh được cắt cúp táo bạo, phóng khoáng hơn với bảng màu nâu trầm chủ đạo.
La Phạm (tên thật Phạm Ngọc Anh), 47 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghiên cứu khoa học ở Hà Nội. Cô từng sinh sống, học tập và làm việc về ngành Hóa môi trường tại Thụy Sĩ 20 năm. Năm 2016, cô bỏ nghề nghiên cứu khoa học, về nước thành lập thương hiệu thời trang riêng. Các thiết kế của cô mang đậm nét văn hóa truyền thống như thổ cẩm, lụa tơ tằm.
Ngoài trang phục dành cho nữ, show còn đem tới thiết kế cho nam giới. Toàn bộ áo đều được kết hợp quần bermuda. So với đồ của nữ, quần áo của phái mạnh được cắt cúp táo bạo, phóng khoáng hơn với bảng màu nâu trầm chủ đạo.
La Phạm (tên thật Phạm Ngọc Anh), 47 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống làm nghiên cứu khoa học ở Hà Nội. Cô từng sinh sống, học tập và làm việc về ngành Hóa môi trường tại Thụy Sĩ 20 năm. Năm 2016, cô bỏ nghề nghiên cứu khoa học, về nước thành lập thương hiệu thời trang riêng. Các thiết kế của cô mang đậm nét văn hóa truyền thống như thổ cẩm, lụa tơ tằm.
Ý Ly
Ảnh: Savenok