Thiết kế không gian sống hiện đại với tấm laminate

Tấm laminate đáp ứng đa dạng nhu cầu người tiêu dùng bởi mẫu mã phong phú, cập nhật xu hướng, phù hợp làm bàn ghế, giường, tủ, ốp tường, vách trang trí...

Chị Diễm My (31 tuổi, Hà Nội) cho biết, tháng 10 gia đình chị sẽ nhận nhà thô từ chủ đầu tư. Mấy tháng nay chị tìm hiểu nhiều về thiết kế nội thất và các vật liệu cho ngôi nhà mới. Chị muốn thiết kế nội thất theo phong cách hiện đại, tối giản. Vật dụng cũng phải bền bỉ, thẩm mỹ và không độc hại cho trẻ em. "Tôi đang cân nhắc lựa chọn tấm laminate vì đáp ứng nhiều tiêu chí", chị Diễm My nói.

Laminate là một chất liệu nhựa tổng hợp cao cấp có tên khoa học là High-pressure Laminate (HPL). Sản phẩm được sử dụng trong ngành công nghiệp nội thất, như làm bề mặt trang trí thay gỗ tự nhiên hoặc vân đá...

Xuất hiện tại thị trường Việt Nam chưa lâu nhưng tấm laminate AICA đã chinh phục nhiều người tiêu dùng Việt bởi những đặc tính ưu việt như chống trầy xước, chịu va đập, chịu nhiệt, chịu ăn mòn, chịu tàn thuốc, chống mối mọt.... Là thương hiệu sản xuất laminate chất lượng cao tại Việt Nam, Tập đoàn AICA (Nhật Bản) đã xây dựng nhà máy đầu tiên tại Đồng Nai. Nhà máy vận hành theo công nghệ và tiêu chuẩn Nhật Bản, hiện sản xuất tấm laminate đáp ứng nhanh các đơn hàng số lượng lớn trong nước và khu vực Đông Nam Á, Nhật Bản.

Người tiêu dùng lựa chọn vật liệu nội thất. Ảnh: AICA

Các sản phẩm của công ty này đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng bởi các thiết kế phong phú, mẫu mã hoa văn cập nhật xu hướng. Tấm laminate thường được dùng để làm bàn ghế, giường, tủ, kệ, ốp tường, ốp trần, vách trang trí, góp phần làm không gian sống thêm nổi bật, hiện đại.

Cụ thể, tấm laminate họa tiết vân gỗ thường được dùng để làm bề mặt bàn ghế gia đình, văn phòng mang phong cách tự nhiên, thân thiện môi trường. Mặt khác, tấm laminate AICA có khả năng chống ẩm cao, giá cả phù hợp, dễ tiếp cận với đa số người dùng.

Tấm laminate họa tiết da, đá và kim loại thường được dùng để để ép lên bề mặt tủ bếp, kệ, giường tủ, quầy kệ, ốp tường, ốp trần, tủ quần áo, kệ tivi, vách trang trí... mang đến không gian sống sang trọng, hiện đại.

Không gian nội thất sử dụng tấm laminate AICA mang phong cách hiện đại, trẻ trung. Ảnh: AICA

Tấm laminate cũng được ứng dụng trong nội thất chung cư, căn hộ và phong cách kiến trúc tân cổ điển. Đơn cử như tường màu trắng không cần phải sơn lên gỗ mà chỉ cấp ép tấm laminate AICA màu trắng lên vừa sang trọng lại bền bỉ, chống ẩm và va đập.

Công nghệ in kỹ thuật số Digital Printing giúp cho laminate AICA có khả năng in theo yêu cầu của khách hàng. Công nghệ in kỹ thuật số này với chất lượng cao đến từ Nhật Bản giúp khách hàng có thể tự do sáng tạo ra các thiết kế mới, độc bản và ứng dụng trong chính ngôi nhà của mình.

Sản phẩm của AICA được doanh nghiệp giới thiệu thân thiện với môi trường. Hàm lượng các chất hữu cơ bay hơi VOC, formaldehyde trong sản phẩm đạt mức thấp và đạt chứng chỉ Greenguard Gold - chứng chỉ đảm bảo các sản phẩm nội thất có hàm lượng phát thải hóa chất thấp, giảm hàm lượng ô nhiễm khí thải trong nhà. Đồng thời, dòng sản phẩm Virutect cũng có khả năng hạn chế sự phát triển của vi khuẩn, kháng virus đến 99%, được đăng ký với SIAA Nhật Bản về khả năng kháng khuẩn, kháng virus.

