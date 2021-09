Năm 2013, khi cây bút nổi tiếng về kiến trúc Irwin Hutchinson tới thăm căn biệt thự ven biển của Peter Vidotto, nhà sáng lập thương hiệu Sailing Club, ông đã phải thốt lên trong bài viết trên tờ New York Times : "Ngôi nhà trong mơ dành cho những người có phong cách sống và nghỉ dưỡng đầy cá tính".

Hơn 25 năm sau sự ra đời của câu lạc bộ giải trí ven biển Sailing Club Nha Trang, thương hiệu Sailing Club đã tạo dấu ấn nổi bật với một loạt điểm đến "bắt buộc phải đến" (must-go) tại Phú Quốc, Mũi Né, Hồ Tràm... Mới đây nhất, thương hiệu Sailing Club cũng có mặt tại Hạ Long với dự án Sailing Club Signature Resort Halong Bay do nhà phát triển bất động sản BIM Land là chủ đầu tư.

Trong bài viết đăng tải trên tờ The New York Times , Irwin Hutchinson đã mô tả căn biệt thự "phá bỏ những quan niệm lỗi thời về nỗ lực tạo sự lấp lánh cho những căn biệt thự nghỉ dưỡng lâu nay". Còn gia chủ thì lý giải sống trong căn biệt thự này chính là sống với "phong cách Sailing Club" mà ông đã dày công xây dựng và trung thành theo đuổi trên khắp các khu nghỉ dưỡng mà thương hiệu này quản lý vận hành.

Ngay từ những ngày đầu ngồi trên ghế trường kiến trúc Barlett Architecture School UCL, chàng trai trẻ Gary Fell đã bị lôi cuốn bởi tư tưởng thiết kế tối giản khởi xướng bởi Mies Van der Rohe. Giờ đây, khi tên tuổi đã gắn liền với nhiều công trình cao cấp, đặc biệt là các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng khắp châu Á, ông áp dụng thành công triết lý "ít hơn là nhiều hơn" (Less is more) trong thiết kế và tạo nên một phong cách kiến trúc riêng của mình cũng như các dự án của thương hiệu Sailing Club mà ông gắn bó từ ngày đầu.