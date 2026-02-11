Thiết kế 'hòa hợp không gian sống' trên Roborock Saros 20 Series

Dòng robot hút bụi Saros 20 Series đề cao thiết kế tinh giản để hòa hợp nhiều phong cách nội thất, có khả năng nâng hạ để vượt qua ngạch cửa, bậc thềm.

Những năm gần đây, quan niệm về không gian sống của các gia đình đô thị đang có sự dịch chuyển. Nhà ở trở thành môi trường nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau nhịp sống bận rộn. Từ đó, các thiết bị gia dụng cũng được lựa chọn kỹ lưỡng hơn, vừa đáp ứng công năng mà còn "ăn khớp" với kiến trúc và thẩm mỹ chung.

Robot hút bụi Saros 20 Series có thiết kế tối giản, không nhiều chi tiết. Ảnh: O-tech Việt Nam

Để đáp ứng nhu cầu này, Roborock Saros 20 Series với hai phiên bản Saros 20 và Saros 20 Sonic phát triển theo hướng tối giản về hình thức, hạn chế chi tiết thừa. Thiết bị thiết kế phần thân mỏng, đường nét phẳng và bảng màu trung tính, dễ hòa vào nhiều phong cách nội thất khác nhau.

Chiều cao thân máy 7,98 cm giúp robot dễ dàng di chuyển dưới gầm giường, gầm tủ mà không cần thay đổi bố trí đồ đạc. Việc thiết bị có thể hoạt động trọn vẹn ở những khu vực khuất tầm nhìn giúp không gian sống giữ được sự gọn gàng, hạn chế các điểm "chết" khó vệ sinh.

Roborock Saros 20 Series có khả năng nâng hạ để vượt qua các ngạch cửa. Ảnh: O-tech Việt Nam

Một đặc điểm phổ biến trong nhà ở Việt Nam là sự chênh lệch mặt sàn giữa các khu vực sinh hoạt. Với khung gầm AdaptiLift 3.0, robot có khả năng tự nâng hạ để vượt qua các ngưỡng cửa kép cao tới 8,5 cm, cho phép làm sạch liên thông giữa các không gian mà không cần can thiệp thủ công.

Về khả năng làm sạch, Saros 20 Series được trang bị lực hút HyperForce 35.000 Pa, đáp ứng nhu cầu xử lý bụi mịn, tóc và rác sinh hoạt hàng ngày. Phiên bản Saros 20 Sonic được trang bị hệ thống lau rung VibraRise 5.0 với tần số rung siêu âm và lực ép cao, mô phỏng chuyển động chà sàn thủ công. Công nghệ này giúp loại bỏ các vết bẩn bám dính như dầu mỡ, cà phê hay vết bẩn lâu ngày. Ngoài ra, người dùng cũng có thể chỉnh tháo giẻ lau cho robot khi phát hiện khu vực thảm, giúp thảm đảm bảo khô ráo, hạn chế tình trạng bị ẩm, mốc.

Roborock Saros 20 Sonic tháo rời giẻ lau. Ảnh: O-tech Việt Nam

Tuy nhiên, điểm nhấn của dòng sản phẩm này không nằm ở thông số, mà ở cách công nghệ vận hành "lùi về phía sau". Thiết bị hoạt động ổn định, hạn chế tiếng ồn và không chiếm nhiều sự chú ý, giúp không gian sinh hoạt giữ được nhịp sống tự nhiên.

Saros 20 Series có khả năng làm sạch bụi mịn, lông thú, vết bẩn cứng đầu. Ảnh: O-tech Việt Nam

Theo nhà phát triển, người dùng hiện nay ưu tiên những thiết bị có thể phục vụ lâu dài trong gia đình. Do đó, thay vì chạy theo thiết kế bắt mắt, nổi bật, đơn vị chú trọng khả năng hòa hợp với không gian và hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày một cách bền bỉ.

Hoài Phương