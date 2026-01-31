Thiết kế Haute Couture của nhà mốt Việt trên sàn diễn Paris

Hôm 29/1, Phan Huy giới thiệu 35 mẫu thiết kế Haute Couture lấy cảm hứng từ triều Nguyễn giai đoạn giao thoa với văn hóa phương Tây.
Phan Huy là một trong số gương mặt Việt hiếm hoi được diễn show ở Tuần thời trang cao cấp Paris. Trước anh, Nguyễn Tiến Truyển từng diễn ở tuần lễ này khi hợp tác nhà thiết kế Kevin Germanier, tạo nên bộ sưu tập Haute Couture tháng 7/2025.
Bộ sưu tập thể hiện vẻ dịu dàng của mùa xuân với dấu ấn mỹ thuật cung đình Việt Nam thông qua bảng màu vàng, tông pastel như hồng, xanh dương, xen kẽ sắc đen và đỏ.
Nhà thiết kế khai thác các chất liệu cao cấp nhập khẩu gồm tulle, satin, organza. Mỗi thiết kế đều cho thấy kỹ thuật đính kết tỉ mỉ, kỳ công.
Một thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc và nghệ thuật cung đình. Tựa đề bộ sưu tập gợi nhắc đến những tác phẩm hoa cảnh tinh xảo do nghệ nhân cổ xưa chế tác, với cành đúc từ vàng nguyên khối và lá chạm khắc từ ngọc thật.
Mỗi bộ cánh tốn hàng trăm giờ đính đá pha lê, sequin và cườm.
Hoa văn hình giọt nước kết từ cườm tiếp tục được anh phát triển từ bộ sưu tập trước, tạo thành nét đặc trưng và có sự tiếp nối chặt chẽ.
Mốt áo ngực nhỏ xíu rộ lên từ hai năm trước được anh lăng xê trở lại, phối chân váy đuôi cá.
Siêu mẫu Coco Rocha kết màn trong bộ đầm đính vô số mảnh ghép hình trái tim.
Phan Huy, 27 tuổi, quê Quảng Trị. Anh hiện là thành viên khách mời của Liên đoàn Haute Couture (Fédération de la Haute Couture et de la Mode). Phan Huy thường tổ chức show ở Paris Fashion Week, ghi dấu ấn với các bộ sưu tập Afterglow at Tam Giang Lagoon, Lost in the cavern mang phong cách chủ đạo glamorous (hào nhoáng) và romance (lãng mạn).
Sao Mai
Ảnh: Gorunway