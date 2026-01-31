Thiết kế Haute Couture của nhà mốt Việt trên sàn diễn Paris

Hôm 29/1, Phan Huy giới thiệu 35 mẫu thiết kế Haute Couture lấy cảm hứng từ triều Nguyễn giai đoạn giao thoa với văn hóa phương Tây.

Phan Huy là một trong số gương mặt Việt hiếm hoi được diễn show ở Tuần thời trang cao cấp Paris. Trước anh, Nguyễn Tiến Truyển từng diễn ở tuần lễ này khi hợp tác nhà thiết kế Kevin Germanier, tạo nên bộ sưu tập Haute Couture tháng 7/2025.