Thiết kế dự kiến của iPhone màn hình gập

Bản vẽ CAD từ các nhà sản xuất ốp lưng cho thấy mẫu iPhone gập nhiều khả năng có thiết kế tương tự iPad Mini khi mở và cụm camera đặt ngang giống iPhone Air.

Sonny Dickson, được gọi là "chuyên gia rò rỉ" vì chia sẻ nhiều thông tin chính xác về sản phẩm Apple, đăng trên mạng xã hội X một số hình ảnh được cho là thiết kế chi tiết của iPhone gập (tạm gọi là iPhone Fold). Bản vẽ có nguồn gốc từ các nhà sản xuất phụ kiện, vốn thường nhận được thông số sớm để thiết kế ốp lưng.

Dù không kèm kích thước cụ thể, hình ảnh khớp với tin đồn xuất hiện hồi tháng 12/2025, trong đó iPhone Fold khi mở ra sẽ có ngoại hình và tỷ lệ màn hình gần giống một chiếc iPad mini. Dựa trên bản vẽ, máy có một camera selfie dạng đục lỗ đặt ở chính giữa màn hình phía trước. Khi mở, một ống kính selfie khác được bố trí ở góc trên cùng bên trái của màn hình lớn.

Một điểm nhấn khác là dải camera sau đặt ngang tương tự trên iPhone Air, chứa hai ống kính và đèn flash, màu sắc đồng bộ với thân máy. Ngoài ra, các nút điều chỉnh âm lượng cũng được chuyển sang cạnh trái của thiết bị để phù hợp với cơ chế gập.

Thiết kế của iPhone Fold. Ảnh: Sonny Dickson

Nhiều trang công nghệ kỳ vọng Apple công bố iPhone Fold vào tháng 9, nhưng giới chuyên gia lại tỏ ra thận trọng. Thực tế, các đồn đoán về iPhone gập đã xuất hiện khoảng 7 năm kể từ khi Samsung giới thiệu mẫu điện thoại gập đầu tiên vào năm 2019, nhưng đến nay sản phẩm vẫn chưa lộ diện.

Theo Apple Insider, thông thường với một sản phẩm chiến lược và thu hút sự chú ý như iPhone, nếu ra mắt vào tháng 9, hiện các linh kiện từ chuỗi cung ứng đã bị rò rỉ dày đặc. Trong khi đó, ngoài bản vẽ CAD từ phía làm phụ kiện, như của Sonny Dickson, thông tin về linh kiện nội bộ, màu sắc... vẫn còn là ẩn số.

Huy Đức (Theo AppleInsider)