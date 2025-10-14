Phiên bản Portugieser Eternal Calendar của IWC Schaffhausen ra mắt lần đầu tại Watches and Wonders Geneva 2024. Sau đó, trong lễ trao giải Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) 2024, kiệt tác này tđược vinh danh với giải thưởng Aiguille d'Or, danh hiệu cao quý nhất của ngành chế tác đồng hồ, đánh dấu bước tiến vượt bậc của IWC trong hành trình chinh phục giới hạn thời gian.

Đồng hồ IWC Chi tiết đồng hồ IWC Schaffhausen phiên bản Portugieser Eternal Calendar. Ảnh: IWC Schaffhausen Bên cạnh khả năng tự động ghi nhận độ dài các tháng và thêm ngày nhuận bốn năm một lần, Portugieser Eternal Calendar được lập trình để xử lý những quy tắc ngoại lệ phức tạp của lịch Gregory. Nhờ bộ bánh răng chu kỳ 400 năm do IWC phát triển, cơ chế này sẽ tự động bỏ qua ba năm nhuận trong mỗi bốn thế kỷ. Dựa trên nền tảng của mô-đun đồng bộ trong các mẫu lịch vạn niên hiện tại, Portugieser Eternal Calendar cho phép điều chỉnh toàn bộ hiển thị qua núm vặn. Khác với các mẫu truyền thống, cơ chế mới bổ sung một mô-đun đặc biệt: cứ bốn năm, vào cuối tháng Hai, hệ thống sẽ xác định có hay không năm nhuận. Bộ bánh răng 400 năm quay một vòng trong bốn thế kỷ, được thiết kế với ba rãnh khuyết, giúp cơ chế tự động bỏ qua ba năm nhuận. Mô-đun này chỉ gồm tám chi tiết, thể hiện triết lý tối giản nhưng giàu kỹ thuật của IWC Schaffhausen, tối ưu hiệu suất và độ tin cậy.

Việc tái hiện các quy tắc của lịch Gregory trong cơ cấu đồng hồ cơ học được xem là một trong những bước tiến kỹ thuật của nghệ thuật chế tác. Lịch Gregory chia năm thành 12 tháng với độ dài 28, 30 hoặc 31 ngày. Các năm chia hết cho 4 là năm nhuận, song những năm tròn thế kỷ chỉ được tính là năm nhuận khi chia hết cho 400. Như vậy, các năm 2000 và 2400 là năm nhuận, còn 2100, 2200, 2300 là năm thường. Các cơ chế lịch vạn niên truyền thống thường chỉ lập trình theo chu kỳ bốn năm và không thể xử lý các ngoại lệ của quy tắc thế kỷ, dẫn đến việc cần chỉnh thủ công vào các năm 2100, 2200 và 2300. Trong khi đó, Portugieser Eternal Calendar (Ref. IW505701) được lập trình chính xác đến năm 3999, vì chưa có quy định chính thức về việc năm 4000 có được tính là năm nhuận hay không. Theo ông Chris Grainger-Herr, CEO IWC Schaffhausen, kể từ khi Kurt Klaus phát triển cơ chế lịch vạn niên huyền thoại vào thập niên 1980, IWC Schaffhausen đã tích lũy được bề dày chuyên môn độc đáo trong lĩnh vực lịch cơ học, với thiết kế vừa tinh vi vừa tiện dụng. "Với Portugieser Eternal Calendar, chúng tôi đã chạm tới giới hạn của khái niệm vĩnh cửu. Đây là cơ chế lịch vạn niên thế kỷ đầu tiên của IWC Schaffhausen, được lập trình để tự động tính đến các quy tắc ngoại lệ phức tạp của lịch Gregory bằng cách bỏ qua ba năm nhuận trong mỗi bốn thế kỷ", ông khẳng định.

IWC liên tục cải tiến cơ chế lịch tuần trăng trong gần bốn thập kỷ. Từ mẫu Da Vinci Perpetual Calendar Chronograph (Ref. IW3750) năm 1985 có độ chính xác 122 năm, đến Portugieser Perpetual Calendar (Ref. IW5021) năm 2003 đạt 577,5 năm. Portugieser Eternal Calendar nâng tiêu chuẩn lên mức sai lệch một ngày sau 45 triệu năm nhờ hệ thống bánh răng giảm tốc mới, hiển thị Double Moon. Chu kỳ từ trăng non đến trăng non kéo dài 29 ngày, 12 giờ, 44 phút và 2,88 giây, khác biệt so với nhịp ngày thông thường. Để đạt độ chính xác tuyệt đối, IWC sử dụng phần mềm mô phỏng hơn 22.000 tỷ phương án nhằm tìm ra tỷ lệ bánh răng tối ưu. Kết quả là hệ thống bánh răng giảm tốc với ba bánh trung gian, giúp hiển thị tuần trăng gần như hoàn hảo. Chỉ báo Double Moon cũng mô tả Mặt Trăng quan sát từ cả hai bán cầu, gồm hai đĩa xếp chồng: đĩa thiên thể bằng kính với hai cửa sổ tròn xoay trên đĩa titanium tĩnh bên dưới, tạo hiệu ứng hai vầng trăng thay đổi. Đĩa dưới được trang trí họa tiết guilloche, còn đĩa trên trong suốt, mang lại chiều sâu và vẻ tinh tế cho mặt số.

Portugieser Eternal Calendar sở hữu bộ vỏ platinum, kết hợp dây da cá sấu đen Santoni. Việc ứng dụng kính ở nhiều chi tiết, từ mặt số đến lớp sapphire double box-glass, mang lại tầm nhìn toàn diện vào bộ máy phức tạp bên trong, đồng thời, tạo nên hiệu ứng thị giác thanh lịch và sang trọng. Trong đó, vỏ platinum được hoàn thiện tỉ mỉ với kỹ thuật chải xước và đánh bóng xen kẽ. Mặt số kính chế tác qua quy trình phức tạp: lớp dưới xử lý nhám mờ, phủ sơn trắng, các mặt số phụ được đánh bóng riêng và gắn thủ công. Cọc số và thang chia phút đặc trưng của Portugieser in trên viền sơn mài trắng giữa hai lớp kính, tạo chiều sâu và cảm giác lơ lửng đặc trưng. Hai lớp sapphire kiểu box-glass được đánh bóng công phu, tăng độ trong suốt, tôn vinh cấu trúc cơ học bên trong. Dây da cá sấu đen Santoni cùng khóa gập platinum hoàn thiện vẻ sang trọng.

Ẩn bên trong lớp vỏ platinum là bộ máy cơ 52640 do IWC phát triển và chế tác. Trang bị hệ thống lên cót Pellaton hiệu suất cao, rô-to hoạt động hai chiều giúp tích trữ năng lượng tối đa, đạt dự trữ 7 ngày (168 giờ) trong hai hộp cót. Các chi tiết chịu ma sát cao được làm từ ceramic oxit zirconium, vật liệu gần như không hao mòn. Ngoài ra, bộ máy được hoàn thiện thủ công tinh xảo với họa tiết circular graining và Geneva stripes, có thể quan sát qua mặt lưng sapphire dáng hộp trong suốt, mang lại trải nghiệm chiêm ngưỡng toàn diện. Năm nay, IWC Schaffhausen sẽ tiếp tục trình làng các sáng tạo mới. Tuy nhiên, Portugieser Eternal Calendar vẫn là cột mốc lịch sử, minh chứng cho khát vọng chinh phục giới hạn thời gian và tinh thần kỹ nghệ bậc thầy của IWC.